山本由伸被「偷拍」反應笑翻　神情嚴肅網驚呼看「死亡筆記本」？

▲山本由伸神反應。（圖／截自MLB官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第6戰於台灣時間11月1日進行，道奇王牌山本由伸先發6局僅失1分，率隊以3比1擊敗藍鳥，拿下系列賽第2勝、個人勝投。然而，除了投球內容精彩，他在板凳區被「偷拍」的畫面，也意外引發熱議。

MLB官方X（前Twitter）於賽後上傳一段影片，內容是山本在半局休息時坐在板凳上，拿著平板電腦專注查看比賽數據。鏡頭拍攝時，他表情嚴肅、目光緊盯螢幕，卻在影片結尾突然抬頭直視鏡頭，像是察覺到自己被拍到的一瞬間。

據《朝日新聞》網路版報導，MLB官方在影片配文寫道：「Nothing gets by Yoshinobu Yamamoto（由伸什麼都逃不過）」並附上笑哭的表情符號。這段短片立刻在網上瘋傳，粉絲紛紛留言：「笑死我了」「嚇一跳！」「山本構文又出現了」「沒人能逃過由伸的目光」「他看穿一切」「太好笑了」「這是《死亡筆記本》吧」「像心理驚悚片主角」「完全是搞笑角色啊w」。

雖然在場上氣場十足、投球沉著，山本在鏡頭前這個「認出被偷拍」的反應，卻讓他多了幾分親民與反差萌，成為球迷心中新一波「可愛話題角色」。