薛茲爾「瘋狂模式」決戰G7　藍鳥教頭盛讚大谷翔平：他很特別

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽進入最終決戰，大谷翔平確定先發後，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說，「他所做到的，毫無疑問是特別的事。」同時也描述自家子弟兵薛茲爾進入瘋狂模式備戰G7。

洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在系列賽戰成3比3平手後，於台灣時間2日早上9點展開第7戰。道奇由大谷翔平休息3日再度登板，確定以「先發投手兼第一棒」的二刀流身份出賽。

大谷上一次登板是在10月28日（台灣時間29日）的第4戰，主投6.1局失4分吞敗，但當時他就表示：「若球隊需要，我會隨時準備再上場。」最終，他如願在關鍵第7戰再披戰袍。

賽前，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）出席記者會，談到再度面對「投手・大谷」時，語氣充滿敬意：「我們的投手們會針對打者做準備，打者們也會準備面對投手，但他同時在做這兩件事。這是非常獨特的事情。」他補充說：「他所做到的，毫無疑問是特別的。」

藍鳥本場比賽將由王牌薛茲爾（Max Scherzer）先發，史奈德表示，第7戰會是全隊總動員的戰鬥，「基本上會照平常方式打，不過第7戰有不同之處，我們得細心規劃。這一戰從薛茲爾開始，然後依情況調整，他的狀態、打者的反應、甚至特定打席的對位都會影響投手調度。」

他也強調，「最終執行戰術的是球員，第7戰的焦點雖然常在投手，但我們也要設法得分，這是一場團隊總力戰。」

談到薛茲爾的狀態時，史奈德笑著透露：「昨天比賽結束後我經過他身邊時，他的表情看起來就像隨時要幹掉誰一樣（笑）。那就是他——『Mad Max（瘋狂麥斯）』模式啟動了！這也是為什麼我完全信任他能在這個舞台上發揮實力。」

關鍵字： 大谷翔平藍鳥道奇MLB決勝戰

