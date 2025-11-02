道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇1日（台灣時間）正式宣布，大谷翔平將在世界大賽第7戰先發登板。這位「二刀流」球星將在中3日休息後再度登上投手丘，於多倫多藍鳥主場羅傑斯中心投出2025年球季最關鍵一戰。

大谷上次登板是在10月28日（台灣時間29日）的第4戰，當時以「第1棒、投手兼指定打擊」身分先發，投6局共93球，被敲6支安打失4分吞敗。

雖然無緣勝投，但賽後他曾表示，「如果有需要，我希望能為所有比賽做好準備。」

原先外界預期他會在第7戰擔任救援，但第6戰中原定的先發人選葛拉斯諾（Tyler Glasnow）臨時登板中繼，迫使球隊進行調整。最終，道奇決定讓大谷以中3日休息身分掛帥先發。

根據「大谷條款（Ohtani Rule）」，他在退場後仍可保留指定打擊（DH）身份，持續留在打線中出賽。這將讓大谷在攻守兩端同時發揮影響力。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨日賽後表示，「除了山本之外，全體投手都準備就緒。大谷的登板是最合理的選擇，為了第7戰準備，我們全員待命。」

這場比賽將決定最終冠軍歸屬，若道奇獲勝，將成為自洋基以來、25年來首支完成世界大賽2連霸的球隊；若敗北，藍鳥則將睽違32年再度封王。