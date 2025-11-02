中職球員工會提七大訴求：擴編二軍賽程、增設現役球員選秀

▲中職球員工會倡議制度革新：七大訴求曝光。球員工會新任理事長吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒球員工會1日發表聲明，指出在締造輝煌的「中職36」入場人次突破新高、產業蓬勃發展的此刻，正是推動制度革新的黃金時機。工會強調，面對聯盟與球團討論賽程增加議題，勞方將主動提出意見，期望與各方攜手，為球員福祉與產業永續奠定更穩固基礎。

工會在聲明開頭提到，2025年度聯盟總入場人次直逼四百萬人次，創下史上新高。「這是產業邁向新篇章的重要時刻。」聲明引用前理事長彭政閔的話：「時機若對」，呼籲在全民重新信任、熱情支持職棒的此刻，球界應共同開啟嶄新篇章。

工會指出，「增加場次」不僅象徵職棒熱度提升，更應成為推動制度全面升級的契機。除了提升比賽內容與娛樂價值，更要兼顧球員健康、人才培育與合理保障，讓「職棒可以走得更遠」。

【七大訴求重點】 球員工會彙整七項具體訴求，作為後續與聯盟及球團協商的核心方向：

1. 增加註冊人數上下限——穩定人力基礎，確保戰力輪替空間。

2. 擴增二軍賽程——完善養成體系，促進年輕球員成長。

3. 強化流動機制——參照日職制度，增設自由球員C級與現役球員選秀，並建立日、韓入札制度。

4. 提升薪資保障——調高一軍基本薪資，改善二軍與培訓球員待遇。

5. 球場監督制度——在擴增賽事前，建立統一場地安全與管理標準。

6. 防賭信託與退役基金——推動球員個人信託制度，球團相對提撥，作為退役保障基礎。

7. 成立勞資關係辦公室——建立聯盟、球團、工會三方協調平台，強化資訊流通與制度修正。

其中球員工會第3點聲明中提出的「新增自由球員C級級距」與「現役球員選秀」制度，目的在於促進球員流動、活化戰力市場。其中「現役球員選秀」並非現行中職制度，而是參考美、日職棒的做法，讓尚未具自由球員資格、但在原球隊上場機會有限的球員，能透過選秀機制被其他球隊指名，重新獲得發展空間。

此構想類似MLB的「規則五選秀（Rule 5 Draft）」或日本職棒、韓職的「特別指名制度」，工會期望藉此打破現行人員流動瓶頸，建立更公平、具競爭力的環境。

工會表示，台灣職棒正站在關鍵轉折點上，「唯有勞資攜手，方能讓產業健康成長，讓球員無顧忌揮灑，讓球迷見證棒球最純粹、最璀璨的時刻。」