台鋼天鷹贏下「瘋狂」5局大戰　力克桃園雲豹飛將收2連勝

▲▼台鋼天鷹力克桃園雲豹飛將。（圖／台鋼天鷹提供）

▲台鋼天鷹力克桃園雲豹飛將，喜迎2連勝。（圖／台鋼天鷹提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

TPVL職業排球聯賽元年例行賽進入第五週，今（1）日台鋼天鷹首度作客桃園雲豹飛將主場中原大學體育館。上次交手奪勝的台鋼天鷹本場持續火熱手感，攻勢多點開花，以 3：2（25：16、25：17、19：25、21：25、15：13）激戰五局，成功連勝，展現團隊絕佳默契與韌性。

比賽開局雙方攻勢互有往來，台鋼天鷹在舉球員陳玠廷精準靈活的調度下，攻擊端由思丹、睿克與陳建禎領銜發揮，多點開花持續得分。搭配穩定的攔網定位與自由球員林聖恩多次精彩修正，讓球隊攻守兩端表現穩健。第二局末段，替補上陣的張庭輔在四號位火力全開，拿下關鍵局末點，幫助台鋼天鷹以大比分差連下兩城。

第三、四局，地主桃園雲豹飛將調整策略展現強勁反攻氣勢，無論在攻擊端或攔網端皆多次得手。台鋼天鷹雖努力緊咬比分，但仍抵擋不住雲豹飛將的猛烈攻勢，讓對手連扳二局，戰局也隨之進入決勝第五局。

▲▼台鋼天鷹力克桃園雲豹飛將。（圖／台鋼天鷹提供）

決勝局，桃園雲豹飛將持續強勢進攻，開局一度領先。台鋼天鷹及時喊出暫停調整狀態，隨即由思丹連續兩記強勁發球得分逆轉戰局。雙方一路激戰至 13：13 平手，最終台鋼天鷹在關鍵時刻連續攔網得分，以 15：13 奪下勝利，笑納二連勝。

賽後台鋼天鷹總教練翰克表示，這是一場「非常瘋狂」的比賽。他指出，球隊在前兩局展現了亮眼的戰術執行力，充分發揮賽前準備成果。「我們針對對方的進攻特性，透過情蒐分析訂定了攔網策略，球員在場上執行得非常出色。」他也坦言，球隊在中段一度陷入亂流，但全隊對勝利的渴望與堅持，最終幫助他們頂住壓力，成功拿下比賽。

明日台鋼天鷹將持續展開客場征戰，前往國立臺灣體育運動大學出戰臺中連莊。球隊期望延續今日勝利的氣勢，全力挑戰對手，力拚終止對方連勝紀錄，持續為球迷帶來精彩表現。

