黑豹旗／場邊的她最暖！建中球經化身最佳應援　用鏡頭記錄青春

▲建中球隊球經陳慕華。（圖／記者胡冠辰攝）

▲建中球隊球經陳慕華。（圖／記者胡冠辰攝，下同）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗高中棒球賽1日在新北大都會球場續戰，台北建國中學雖以大比分差不敵鶯歌工商，但場下球隊球經、同時也兼任攝影師的高二生陳慕華，因外型出眾與開朗互動成為場邊焦點，甚至有二重國中的球僮賽後索要IG。

陳慕華就讀景美女中，是建中棒球隊的球經，今年高二。她笑著回憶，一開始會加入只是因為「朋友介紹」：「我本來就很喜歡看棒球，剛好有朋友在球隊，他們在招球經，機緣巧合下就加入了，做起來也蠻喜歡的。」

雖然高一擔任球經，但她今年1月才開始正式跟隨球隊行程，本屆是第一次參與黑豹旗，但她表示，「我覺得跟這群男生相處一開始其實蠻不容易的，但慢慢就熟了，後來到球場都會一起聊天、開玩笑。」

提及剛進球隊時，陳慕華坦言自己「一句話都不敢講」，直到兩三個月後才慢慢熟悉環境；她不只幫忙拍攝、記錄比賽，也陪球隊出征外地比賽，成為不可或缺的存在。

「有一次陪他們到台中比賽3天2夜，我晚上都會跑去他們房間玩，打電動、聊天，真的蠻新鮮的。」

她說，雖然球經不像選手那樣站上場，但每一次整理、拍攝紀錄、張羅球員的過程，都是她高中生活中最特別的記憶。

身為黑豹旗現場的「場邊觀察者」，陳慕華對球員的表現充滿敬意，她說自己看著學長們從訓練到比賽一路努力，心裡除了感動，更有滿滿的擔心；「雖然我們籤運不好，但我真的很看好大家，我最擔心的就是他們受傷，只要能開心打球、輕鬆面對，我就覺得很好。」

對於總教練鄭力瑋「希望球員從挫折中學習」教育理念，陳慕華最後提及，自己完全認同，「我一向都支持教練的決定，因為我覺得他們是第一志願的學生，面對事情都很清楚，教練這樣做，他們自己也知道這是為他們好。」

▲建中球隊球經陳慕華。（圖／記者胡冠辰攝）

▲建國中學眾將。（圖／建中球經陳慕華提供）

