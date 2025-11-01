運動雲

黑豹旗／從「捕手夢」到團隊勝利　鶯歌工商扣倒建中氣勢如虹　

▲鶯歌工商先發捕手、同時也是第6棒的高一新生鄭秉雄。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃黑豹旗高中棒球賽，1日下午於大都會棒球場進行的比賽中，傳統強權鶯歌工商火力全開，以24比0大勝建國中學，展現強勁攻擊力與團隊默契；賽後總教練增鈺傑表示，球隊在賽前即設定明確目標，全隊執行徹底、表現均衡，是一場「屬於團隊的勝利」。

面對這場壓倒性勝利，總教練增鈺傑賽後受訪指出，球隊並非單純追求比分，而是透過設定具體數據目標激勵選手表現。

「我們賽前都有給球員設定目標，像是安打數、盜壘數，讓他們在比賽中自己去發揮，該怎麼做他們都知道，也都有表現出來，」增鈺傑教練提及。

增教練強調，球隊的訓練理念重視「自主與討論」，讓選手學會如何在比賽中思考與執行戰術，他補充：「我給他們目標，讓他們自己討論要怎麼去完成比賽，這場比賽每個人都表現很好，真的是一場團隊的勝利。」

先發捕手、同時也是第6棒的高一新生鄭秉雄在賽後受訪時透露，球隊的凝聚力是勝利關鍵，「大家士氣、氛圍都很好，都很開心，不會有那種自責的情緒，大家的想法都一致。」

他表示，球隊賽前就訂下「10支安打、10次盜壘」的目標，最終全數達成，顯示團隊執行力極佳。

身為前黑豹旗亞軍隊伍的勁旅，鄭秉雄雖然才高一，但已展現成熟的心態與熱情，他笑說：「我應該會一路打到高三，因為真的很喜歡棒球。」

談到當初踏入棒球的契機，他憶起兒時的憧憬：「小時候看電視看到捕手覺得很帥，就想當捕手，家人也都很支持，雖然很辛苦，但因為真的喜歡，所以就堅持下來。」

