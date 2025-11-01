運動雲

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

記者楊庭蒝／綜合報導

2025年世界大賽將迎來洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的G7殊死戰。但在激烈的冠軍爭奪外，球場上出現了超越勝負的感人一幕。道奇隊左投大將Alex Vesia因「極度私人的家庭事務」被迫缺席，而對手藍鳥隊的投手竟也戴上「繡有51號」的帽子，跨隊向他致意。

就在藍鳥隊力拚自1993年首座冠軍的關鍵時刻，他們的牛棚投手群在週五的第六戰登板時，被發現帽子側面全都寫上了「51」號。這串數字的主人，正是道奇隊的中繼投手Alex Vesia。

▲維西亞（Alex Vesia）。（圖／達志影像／美聯社）

據道奇隊球團透露，Vesia因為與妻子Kayla發生「極度私人的家庭事務」而缺席整個系列賽。情況顯然相當嚴重，總教練Dave Roberts甚至在開打前就表示，不預期Vesia能在系列賽中歸隊。

事實上，藍鳥隊此舉是響應道奇隊牛棚的行動。道奇的投手群自週一的第三戰起，就已經在帽子上寫著51號。正是在那場長達18局的馬拉松戰役中，道奇牛棚全員出動，合計11.1局僅失1分，其中繳出4局無失分的Will Klein更成為「秋季經典賽」的意外英雄。

Will Klein在第三戰賽後被問及此事時低調表示：「我希望讓Vesia夫婦在他們準備好的時候，再親自對外說明。我們只是為他們掛心並祈禱，有些事情遠比棒球更重要。」

Alex Vesia是道奇過去五年間最倚重的「拆彈專家」之一。自2021年轉隊以來，防禦率僅2.67。他曾數度在季後賽關鍵時刻挺身而出，並以化解危機時的激動反應著稱。

 

