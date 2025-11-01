運動雲

「我可以成為白人版大谷翔平！」　NBA勇士後場新星豪語引熱議

▲▼勇士後場新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士後場新星波傑姆斯基稱自己能成為「白人版大谷翔平」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

22歲的金州勇士後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）一向以自信著稱，近日他在接受《The Athletic》訪問時再度語出驚人，笑言如果當初選擇打棒球，自己也能像洛杉磯道奇超級球星大谷翔平那樣成為「二刀流」傳奇。

「我覺得我可以成為白人版的大谷翔平，」波傑姆斯基笑著說，「我想我可以做到雙棲，或許沒辦法像他那樣到達那個層級，但我確定我能同時勝任投手與打者，能投球、能守備、能打擊，這些我都能做。」

▲▼勇士波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

這位勇士後衛在專注籃球之前，曾是多才多藝的棒球選手。高中就讀聖約翰西北軍事學院時，他身兼多個守備位置，打擊率高達.469，還擊出2支三壘安打並貢獻10分打點。據《The Mercury News》報導，他當時同時擔任投手，在5場登板中拿下2勝3敗、防禦率4.32，22.2局共送出40次三振。

波傑姆斯基自信爆棚引來熱議，但若要在大聯盟達到大谷翔平的層級，恐怕是遙不可及的夢想。大谷如今是3屆美聯年度MVP得主，以前所未見的「二刀流」表現震撼全球。2025年在道奇效力的他，例行賽出賽158場，繳出打擊率.282、OPS（上壘加長打率）1.014的恐怖火力，擊出55轟、25支二壘安打並貢獻102分打點。

更驚人的是，大谷在經歷2023年的手肘手術、整季只能打擊後，今年成功重返投手丘，先發14場、投出47局，防禦率僅2.87，每9局平均能送出高達11.9次三振，再次展現「投打俱佳」的無雙實力，堪稱當代體壇最具代表性的全能巨星。

▲▼勇士天王柯瑞、新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士波傑姆斯基BrandinPodziemski大谷翔平ShoheiOhtaniMLB

