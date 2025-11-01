運動雲

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

記者游郁香／綜合報導

前獨行俠後衛平森（Theo Pinson）近日在節目《To The Baha》上發表驚人言論，直指湖人在沒有天王詹姆斯（LeBron James）的情況下「打得更好」。他指出球隊近期的表現證明了這一點，甚至建議湖人應該考慮交易詹皇。

平森直言，「如果我是湖人，我會把LeBron交易掉。現在他們贏球的方式反而成了問題，因為這讓LeBron陷入麻煩。這太瘋狂了，因為你現在真的得考慮把詹姆斯送走。等到他11月回來時，你不會再看到里夫斯（Austin Reaves）打出這樣的表現，這一切都會被抵消掉。是時候了。」

▲▼NBA媒體日，湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇成為湖人的新核心，里夫斯開季狀態火燙，前獨行俠後衛平森建議洛城交易掉天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步說明，球隊在里夫斯主導下的化學反應與節奏明顯更流暢。他認為這位年輕後衛的崛起，讓其他球員能更自由、更有信心地發揮，不必總是依附於詹姆斯的體系之下。

「這清楚地反映出球員們打得更自由了，」平森說道，「不再只是固定的角色設定。當他們上場時，會尊重AR（里夫斯），但AR不是LeBron，不會讓大家覺得『我現在必須把球交給他』。」

過去幾年，湖人隊的戰術體系與文化都圍繞著詹姆斯建立。在唐西奇（Luka Dončić）加盟前，詹皇是球隊的門面與精神領袖，親手打造冠軍班底。然而，如今權力重心已明顯轉移——唐西奇取代成為球隊核心，而詹皇則必須適應「次要角色」的定位。

▲太陽布克、湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯正在養傷中。（圖／路透）

詹姆斯近期因傷缺陣，使湖人短暫出現「權力真空」，而平森認為這正解放了球隊潛能。最明顯的例子是里夫斯迎來全面爆發——他本季前5場比賽場均34.2分、5.6籃板、10.0助攻，幾天前更砍下生涯代表作51分。

在詹姆斯缺陣期間，湖人戰績為3勝2敗，里夫斯、唐西奇與拉拉維亞（Jake LaRavia）皆有亮眼表現。雖然有部分的人將功勞歸於球隊板凳深度與教練調度，但平森堅信「沒有詹皇」的自由空氣才是關鍵。

無論大家是否認同平森的觀點，他的言論確實觸及了一個不容忽視的現實：湖人正在改變，而詹姆斯已不再是這一切的中心。這支球隊首次在沒有他坐鎮的情況下找到了平衡，而里夫斯與唐西奇正逐步成為新的領袖。

▲▼NBA媒體日，湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯今夏並未提前續約，未來動向受到矚目。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯LeBronJames唐西奇LukaDoncic里夫斯AustinReaves

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

