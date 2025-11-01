神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

#Postseason hero Kiké Hernández had one final trick up his sleeve to finish out the month of October #WorldSeries pic.twitter.com/Vg9xQyZBtP — MLB (@MLB) November 1, 2025



記者王真魚／綜合報導

道奇左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）在世界大賽第6戰上演戲劇性守備，賽後坦言那記關鍵接殺其實是「盲接」，「我根本看不到球，因為它一直被燈光遮住。」這一記驚險的接殺搭配雙殺守備，幫助道奇以3比1擊敗藍鳥，將系列戰扳成3比3平手，逼出搶七大戰。

第9局，道奇面臨生死關頭，藍鳥無人出局、二三壘有跑者。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定換下佐佐木朗希，由先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）臨危受命登板。

葛拉斯諾上場後先讓克雷門特（Ernie Clement）擊出一個軟弱飛球，被一壘手佛里曼（Freddie Freeman）接殺，拿下第一個出局數。

下一棒希梅內斯（Andres Gimenez）打出一支強勁的平飛球到左外野。赫南德茲表示，當時面對左打者，他的守備位置相對靠前。

他立刻朝左中外野方向衝去，在奔跑中完成接殺，隨即順勢投出一記彈跳傳球給二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）。

羅哈斯接球踩壘，在巴傑（Addison Barger）滑壘前完成封殺，形成雙殺結束比賽，守住道奇3比1的勝利。

赫南德茲在賽後接受《Fox Sports》記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時說，「不知怎的，我居然聽到了球棒斷裂的聲音——即使觀眾那麼吵。」

「最誇張的是，我根本不知道球在哪裡，因為它一直被燈光遮住。那時我只想著：這是世界大賽、我們命懸一線，而我今晚打擊又那麼糟——我心想『這球可能會砸到我臉上，但我不會停下、不會閃避。』」

「然後在最後一刻，球從燈光裡飛出，正好落進我的手套裡。」赫南德茲感到不可思議地說道。

根據防守數據指標「Defensive Runs Saved（守備貢獻值）」，道奇外野手群在2025年因守備站位策略比對手多出7分防守價值。

赫南德茲表示，他在面對希梅內斯那打席時，並未完全按照定位卡站位。他說，「我守的位置比卡片上標示的還要更前一點。不過考量到情勢，二壘上有個跑得超快的傢伙，我決定守得非常、非常淺。如果他能打過我頭，那就給他掌聲吧，但我覺得他擊球的力量主要會拉向右邊。」

這次的冒險賭注成為關鍵。赫南德茲的「盲接＋雙殺」結束比賽，道奇保住勝利，也將帶著爭奪世界冠軍的機會前進第7戰。

▲ K.赫南德茲（Kiké Hernández） 。（圖／達志影像／美聯社）