羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽進入最終高潮，道奇隊在第6戰以3比1擊敗藍鳥，系列戰扳成3比3平手，逼出搶七大戰。羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，明天先發人選尚未拍板，「目前還沒有確定誰會先發，唯一能確定的是山本不會登板。」不過山本笑言，「如果叫我，我也是可以的。」

山本由此役再次展現王牌氣勢，投6局僅失1分，率隊保住續命機會。他賽後表示，「上次比賽一開始就陷入危機，今天特別集中在開局，順利投出好節奏。雖然中間有讓跑者上壘，但還是守住領先，順利交給後面的投手。」

他強調，球隊能延續希望，比什麼都重要，「能幫助球隊留在系列賽裡，是最開心的事。」

被問到第7戰若球隊需要是否願意再度中繼登板，山本笑說：「當然如果需要，我也是可以上，但可以的話，我想努力當啦啦隊。

事實上，羅伯斯賽後記者會上已表示，「第7戰的先發人選仍未確定，但除了山本以外，大家都有可能上場。翔平（大谷翔平）也有可能，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也有可能。」

日媒推測，按照輪值順序，原本應由葛拉斯諾先發，但他今天在9局無人出局、二三壘有跑者時臨危登板救火，成功化解危機，為道奇守住勝果。羅伯斯大讚，「全隊都準備好了，無論誰上場，都會全力以赴爭取世界冠軍。」