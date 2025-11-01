運動雲

>

「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

在背水一戰的世界大賽第6戰，日本王牌山本由伸再度挺身而出，為洛杉磯道奇繳出6局5安打、1失分、6次三振的優質先發，率隊以3比1擊敗多倫多藍鳥，將系列戰追平至3比3，逼出最終第7戰。山本賽後坦言：「壓力確實很大，但我全力以赴，希望能帶來好的結果，真的覺得自己投得不錯。」

這場比賽對道奇而言是「非贏不可」的關鍵戰。山本首局在隊友失誤後陷入危機，但立刻讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出三壘雙殺打成功脫困；第3局雖被史普林格（George Springer）敲出安打失掉1分，但之後穩定壓制藍鳥火力，展現王牌沉著。第6局出現球迷闖入場內插曲，短暫中斷後他冷靜回到投手丘，以指叉球三振瓦爾肖（Daulton Varsho）化解兩出局、一二壘有跑者的危機，順利退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本以96球完成任務，最快球速達97.3英里（約156.6公里），雖無緣達成「三場連續完投」的紀錄，但在世界大賽兩度登板皆奪勝，成為日本投手史上首位在大聯盟季後賽拿下6勝的選手，正式超越達比修有與田中將大。

賽後他接受NHK訪問時表示：「上次開局時就遇到危機，這次特別想要穩住開局。能順利做到這一點很關鍵。雖然之後有好幾局讓跑者上壘，但我盡量把球壓低，雖然被拿下一分，不過總算守住領先，順利把比賽交給下一位投手，最重要的是今天能贏下來，真的太好了。」

他也提到這次對戰與前一場的不同：「畢竟是連續兩次面對同一支球隊，對手會改變策略，所以我也在邊投邊觀察，有時改變配球方式，也有一些和上次相同的安排。」

當被問到第7戰是否會出賽時，山本笑著回應：「我會在場邊全力加油（笑）。」他最後強調：「第7戰一定會是總動員的大決戰，我們會全力以赴，全隊一起拿下最後的勝利。」

比賽結束瞬間，山本與佐佐木朗希緊緊擁抱慶祝，大谷翔平也衝上前一同歡呼，展現道奇團隊的凝聚力。

關鍵字： 世界大賽山本由伸道奇藍鳥日本投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

羅戈喊話「我們明年見」　兄弟3洋投感性道別離台　

羅戈喊話「我們明年見」　兄弟3洋投感性道別離台　

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

【下一站田中】台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡

熱門新聞

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逼出G7殊死戰

2林家正火腿秋訓引火腿捕手驚呼

3前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡

4羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

5道奇背水一戰！大谷翔平暫無登板計畫

最新新聞

1山本由伸救世主　美球迷喊4億

2雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了

3「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化

4羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

5山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366