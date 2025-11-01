「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

在背水一戰的世界大賽第6戰，日本王牌山本由伸再度挺身而出，為洛杉磯道奇繳出6局5安打、1失分、6次三振的優質先發，率隊以3比1擊敗多倫多藍鳥，將系列戰追平至3比3，逼出最終第7戰。山本賽後坦言：「壓力確實很大，但我全力以赴，希望能帶來好的結果，真的覺得自己投得不錯。」

這場比賽對道奇而言是「非贏不可」的關鍵戰。山本首局在隊友失誤後陷入危機，但立刻讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出三壘雙殺打成功脫困；第3局雖被史普林格（George Springer）敲出安打失掉1分，但之後穩定壓制藍鳥火力，展現王牌沉著。第6局出現球迷闖入場內插曲，短暫中斷後他冷靜回到投手丘，以指叉球三振瓦爾肖（Daulton Varsho）化解兩出局、一二壘有跑者的危機，順利退場。

山本以96球完成任務，最快球速達97.3英里（約156.6公里），雖無緣達成「三場連續完投」的紀錄，但在世界大賽兩度登板皆奪勝，成為日本投手史上首位在大聯盟季後賽拿下6勝的選手，正式超越達比修有與田中將大。

賽後他接受NHK訪問時表示：「上次開局時就遇到危機，這次特別想要穩住開局。能順利做到這一點很關鍵。雖然之後有好幾局讓跑者上壘，但我盡量把球壓低，雖然被拿下一分，不過總算守住領先，順利把比賽交給下一位投手，最重要的是今天能贏下來，真的太好了。」

他也提到這次對戰與前一場的不同：「畢竟是連續兩次面對同一支球隊，對手會改變策略，所以我也在邊投邊觀察，有時改變配球方式，也有一些和上次相同的安排。」

當被問到第7戰是否會出賽時，山本笑著回應：「我會在場邊全力加油（笑）。」他最後強調：「第7戰一定會是總動員的大決戰，我們會全力以赴，全隊一起拿下最後的勝利。」

比賽結束瞬間，山本與佐佐木朗希緊緊擁抱慶祝，大谷翔平也衝上前一同歡呼，展現道奇團隊的凝聚力。