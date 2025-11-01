運動雲

>

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇在背水一戰中展現強大韌性，台灣時間11月1日於多倫多進行的世界大賽第6戰，以3比1擊敗藍鳥，將系列賽追平至3比3，逼出最終決戰。日本王牌山本由伸主投6局僅失1分奪勝，締造個人季後賽第6勝，正式超越達比修有與田中將大，成為日籍投手在MLB季後賽勝場數最多的紀錄保持人。

山本此役用96球完成任務，被擊出5安、送出6次三振，最快球速達97.3英里（約156.6公里），雖未能達成「三場連續完投」的紀錄，仍以穩定投球守住勝果。他在前兩戰曾連續完投9局僅失1分，締造日本投手史上首度季後賽「連兩場完投勝」的紀錄。

道奇3局上展開攻勢，大谷翔平被故意保送後由史密斯（Will Smith）敲出二壘安打先馳得點，隨後貝茲（Mookie Betts）再補上兩分打點安打，建立3比0領先。藍鳥於3局下靠斯普林格（George Springer）適時安打追回1分，但山本沉著應對，連續以變化球化解危機，投完6局退場時與大谷、隊友們笑著擊掌。

佐佐木朗希在8局接替登板，9局續投時一度陷入無人出局、二三壘有跑者的險境，總教練羅伯斯（Dave Roberts）果斷換上原定第7戰先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）救火。格拉斯諾臨危不亂成功封鎖藍鳥反攻，為道奇守下關鍵勝利。

賽後，山本與佐佐木激動擁抱慶祝，大谷翔平也衝上前參與三人擁抱，成為全場最熱血一幕。

道奇在崖邊止敗後，將世界大賽逼入最終決戰。雙方將於台灣時間11月2日進行第7戰，爭奪象徵最高榮耀的世界大賽冠軍。

