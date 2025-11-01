前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

▲前水手投手梅尼納（Yoervis Medina）。（圖／截自水手官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

前美國職棒大聯盟投手約維里斯・梅迪納（Yoervis Medina）不幸逝世，享年37歲。來自他的家鄉委內瑞拉的消息指出，警方研判他可能在駕駛途中突發心臟病，導致車禍身亡。

根據美國《MLB Trade Rumors》報導，梅迪納在2013年至2015年間效力於西雅圖水手與芝加哥小熊，共出賽146場、投146局，累積防禦率3.08，三振率23.1%、保送率12.4%。他生涯巔峰期主要在前兩季（2013至2014年）於水手隊登板125局，繳出防禦率2.81的亮眼成績，在符合資格的109名後援投手中，ERA排名第34位、滾地球率（53.5%）排名第21位。

2015年5月，他被交易至小熊隊，換回捕手卡斯提歐（Welington Castillo）。梅迪納在小熊僅出賽5場、防禦率7.00，之後多數時間待在小聯盟。隔年他短暫待過海盜與費城人體系，但未再重返大聯盟。

離開美職後，梅迪納轉往委內瑞拉冬季聯盟（2016–2020）發展，之後旅歐先後效力於義大利職棒聯盟（2023）與捷克棒球聯盟（2024）。

令人感傷的是，梅迪納在西雅圖時期的前隊友、捕手蒙特羅（Jesús Montero）本月也因機車事故不幸身亡。

水手官方社群也發表哀悼文，「我們深感悲痛地得知前水手隊投手約維里斯・梅迪納（Yoervis Medina）辭世的消息，向他的家人與朋友致上最深切的哀悼。」