羅戈喊話「我們明年見」　兄弟3洋投感性道別離台　

▲羅戈感性道別。（圖／截自中信兄弟官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟隊2025球季結束後，三位洋投羅戈、韋禮加、李博登透過影片向球迷表達感謝與惜別之意，言談中充滿溫情，也流露出對兄弟球團與球迷的深厚情感。

羅戈表示：「各位兄弟好嗎？我只是想向每一個隊友表達感謝，感謝你們讓我感覺自己是兄弟家族的一部分。我們明年見！今年從失敗學到很多，也有很多成長。我們會繼續拿出最好的一面，能和你們一起共事，我感到超級開心、超級榮幸。給所有人一個大大的擁抱，我們很快會再見面，向我的大家致意。」羅戈向球迷喊話，「非常感謝你們在整個球季的陪伴，再次謝謝你們的支持，也希望未來你們能繼續為我們加油。」

韋禮加也以誠摯的語氣向球隊與球迷致意：「我要感謝管理層、工作人員、還有隊員們。我很感激，因為他們讓我感覺像家人一樣，給我這個機會，來到這裡盡我的一份力量。我很高興，這是一次很棒的經歷，我真的非常感激。」他也向所有兄弟的球迷致意，「謝謝你們每天都支持著每一位球員，我真的帶我帶著非常美好的經歷離開，我希望明年能夠回來，我非常感激。」他最後用中文說，「謝謝大家！」

李博登認為跟兄弟球員一起比賽真的非常開心，「我們有很好的球季。」他也感謝兄弟的球迷朋友一直給予支持，「也因此我這麼愛你們。」