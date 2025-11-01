羅伯斯變陣求生！貝茲第4棒「打擊狀態這一週最佳」羅哈斯回來了

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽進入第6戰，背水一戰的洛杉磯道奇調整打線，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前公布新陣容，將近期陷入低潮的貝茲（Mookie Betts）移至第4棒，希望激發進攻火力；大谷翔平則持續以「第1棒・指定打擊」身分先發出賽。

道奇在系列賽以2勝3敗落後，面臨再輸就出局的情況。羅伯斯此戰將打線重新排列，大谷翔平打第一棒、史密斯（Will Smith）扛第二棒、弗里曼（Freddie Freeman）則是第三棒，貝茲調往第四棒，守備好手羅哈斯（Miguel Rojas）則擔任第9棒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯解釋變陣原因時表示，「我只是想讓羅哈斯進入打線，他是球隊的『黏著劑』，能帶來專注力與能量，也能穩定守備。而把貝茲排在第4棒，是希望前面三位能為他製造上壘機會，讓他能多打幾次。」

談到貝茲的狀態，羅伯斯也相當樂觀，「他昨天的練習狀況真的很好，是這一週以來最理想的一天。他自己也覺得感覺回來了，打擊教練們也都有相同的看法。」

道奇前一戰以1比6落敗，吞下系列賽兩連敗。此戰將由第2戰投出完投勝的山本由伸先發登板，力拚將戰線延長至第7戰。大谷翔平近兩戰陷入低潮7打數無安打，成為外界矚目的焦點之一。