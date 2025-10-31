黑豹旗／義峰高中超支持打棒球！強攻無畏「打擊別怕三振」

▲義峰高中教練田治加、選手田子宸。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（31）日在重新棒球場登場，義峰高中以13比3在5局提前擊敗海星高中，教練田治加指出，球隊能奪勝的關鍵在於打擊端積極出棒。

「棒球最重要的就是得分，沒有打擊就沒有分數。」田治加直言，這場比賽全隊打線火力齊發，是勝利主因，「過去我們常太保守，等到2好球還不知道怎麼打，這次總教練有強調積極攻擊，三振就三振，不要怕。」

雖然拿下勝利，田治加也點出球隊仍需修正的部分，「有些球員太想表現，反而綁手綁腳，像第1棒上一場表現很好，這場都沒有安打，一直說『我哪裡做不好』，反而就綁手綁腳。」

談到球隊目標，田治加設定「隊史最佳紀錄32強」為努力方向，「我們的球員多是國中科班的二、三線球員，與頂尖科班仍有落差，因此我們就一場一場抓下來，盡全力做好。」

義峰高中位於雲林，此次北上比賽，學校與董事會全力支持，經費與行程皆無後顧之憂，田治加說，「學校很支持球隊，體育組長還會問說『要不要安排公假』，讓球員能早上練球。」

義峰高中平時訓練固定於下午2點展開，練至傍晚5、6點為止，大賽前則會增加早練時段，以維持手感與體能。

田治加最後談到球員發揮，「敢面對挑戰，不論對手是科班還是社團，只要敢比，就是最好的表現。」