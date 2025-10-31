運動雲

勇士舊將「曾因竊盜被捕」轟32分復仇　灣區3主力砍74分仍輸

記者游郁香／綜合報導

少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿依舊給金州勇士狠狠一擊，今（31）日在主場以120比110拿下勝利，最大功臣竟是昔日勇士次輪新秀羅林斯（Ryan Rollins），他火力全開砍下生涯新高32分，上演完美「復仇記」。

原本外界預期這會是一場「字母哥」對決天王柯瑞（Stephen Curry）的焦點戰，但開賽前一小時，安戴托昆波因左膝不適臨時缺陣，兩隊臨場戰術全面重整。勇士雖曾領先，卻在第3節遭公鹿逆轉，全場發生高達22次失誤，被對手轉換成27分，最終吞下本季第2敗。

▲▼勇士柯瑞、公鹿羅林斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲前勇士後衛羅林斯攻下生涯新高32分，率公鹿力退勇士。（圖／達志影像／美聯社）

23歲的「臂展怪」羅林斯此役手感火燙，首節前6分鐘就攻下9分，上半場已拿14分，半場得分甚至超越前東家一哥柯瑞。最終他出賽38分鐘，21投13中、三分球7投5中，攻下32分、8助攻、3籃板，迎來生涯之夜。

羅林斯在2022年選秀會被老鷹選中後，隨即被勇士以200萬美元與51號籤打包交易換來，他曾與灣區大軍簽下3年約，但菜鳥季結束後，就成了金州網羅「控球之神」保羅（Chris Paul）的籌碼之一，改披巫師戰袍。去年1月9日遭釋出，他被華盛頓放棄恐與他「慣性行竊」有關。

羅林斯今年2月與公鹿簽下雙向合約，3月轉為正式球員。如今，他用行動提醒勇士當初錯過的潛力。

▲▼勇士柯瑞、公鹿羅林斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞攻下27分仍無法救主，勇士全場22次失誤成致命傷。（圖／達志影像／美聯社）

勇士方面，一哥柯瑞攻下27分、6籃板、4助攻，但出現5次失誤；庫明加（Jonathan Kuminga）貢獻24分、8籃板；巴特勒（Jimmy Butler）拿下23分、11籃板完成本季首度「雙十」，3人合砍了74分，不過全隊外線手感冰冷、三分命中率僅34.2%，且板凳表現慘澹，最終無力回天。

儘管公鹿少了頭牌，羅林斯卻以爆發性的個人秀填補空缺。他近4場比賽分別攻下13、14、25與32分，狀態持續升溫。

關鍵字： NBA勇士公鹿羅林斯柯瑞GiannisAntetokounmpo

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

