歐尼爾「夢見Kobe」　重溫3連霸歲月感嘆：以為會一起變老

▲▼歐尼爾在追思會上向布萊恩承諾，不會把自己的罰球技巧傳給Kobe的女兒。（圖／路透）

▲布萊恩、歐尼爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日受訪時透露，已逝的洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）近來多次出現在他的夢中，讓他想起2人並肩奪冠的美好時光。

歐尼爾說，「如果我躺在那裡5分鐘還沒睡著，我就會開始作夢，昨晚我夢到我和Kobe，以及我們一起贏得的那些冠軍。」

歐尼爾補充，「我重播並重現我們在冠軍遊行上慶祝的場景，那段開心的時光，不知不覺就到了早上9點。」

布萊恩與歐尼爾在1996年至2004年間一同效力湖人，並於2000年至2002年連續奪得3屆NBA總冠軍。

歐尼爾與布萊恩的兄弟情誼延續至今，他仍關心著布萊恩的家人，布萊恩於2020年與女兒Gigi及另外7人在直升機墜毀事故中喪生，自那以後，歐尼爾便持續與布萊恩的母親保持聯繫。

歐尼爾上個月曾說，「他們的母親這幾年經歷了許多痛苦，這會對人造成很大折磨，有時候，你只需要有人打電話關心你。」

在布萊恩過世後，歐尼爾坦言2人從前的關係「很複雜」，但他也認為那段競爭關係造就了傳奇，他在追悼致詞中說，「正如大家所知，我和Kobe的關係多年來相當複雜，但這並不稀奇，就像藍儂（John Lennon）與麥卡尼（Paul McCartney）一樣，他們的創作競爭也誕生出最偉大的音樂作品。」

歐尼爾還提到，「我一直以為我們會一起變老，一起出席湖人50周年紀念。」可惜如今再也無法實現。

