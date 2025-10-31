Fubon Angels突襲日月潭花火音樂會彩排　艾薇挑戰《Golden》嗨翻全場

運動雲

▲Fubon Angels突襲日月潭花火音樂會彩排。（圖／富邦悍將提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

2025台灣大哥大日月潭花火音樂會將於本週六(11月1日)晚間登場。進入倒數時刻，由藝術總監江靖波帶領、75位音樂家組成的「樂興之時管絃樂團」，緊鑼密鼓彩排25首中西流行曲目。

活動當天也將登場表演的富邦啦啦隊團長Travis（崔維斯）化身「心語碼觀察員」，率領Fubon Angels南珉貞（台妹小南）、潔米、沁沁突襲練團彩排，一現身便引起樂團老師們驚喜尖叫。

三人隨著《Go Stronger》節奏教跳經典「32撞」動作，排練現場秒變運動教室。艾薇舞感出眾、節奏精準，讓Fubon Angels成員大讚：「艾薇超有舞魂！」反觀卓義峯邊笑邊學，自嘲：「我這根本是在做復健吧！」笑聲此起彼落，現場氣氛嗨到最高點。

崔維斯也化身「心語碼觀察員」，戴上心跳偵測手錶，全程紀錄台前幕後的心動時刻。他笑說：「讓我們一起看看哪首歌會讓我跟觀眾心跳加速到破表！」隨後卓義峯以高亢嗓音深情詮釋《難哄》，渾厚的情感穿透全場，讓阿崔激動直呼：「Oh my god！這首歌太有共鳴，溫以凡，我不難哄！」

艾薇則預告，今年將挑戰融合韓文與英文、被譽為「年度最難翻唱神曲」的動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》。她說：「這首歌旋律跨度大、節奏多變，要兼顧穩定與情感詮釋真的不容易。《Golden》象徵我在音樂路上的突破與勇氣，也希望用歌聲傳遞『勇敢做自己、突破界限』的能量。」

金曲原民創作歌手葛西瓦於現場彩排《跟你媽媽說》，以拉丁古調融合台味旋律，首度推出管弦樂版本。葛西瓦表示：「這次改編像一封寫給媽媽的信，音樂更柔、更有力量。」隨著樂團管弦樂響起，現場氣氛瞬間轉為溫柔動人，為排練畫下最暖心的一幕。

整場彩排歷時三小時，從歌手試音、舞蹈對位到樂團重奏，節奏緊湊、毫無冷場。舞台燈光輪番切換、攝影鏡頭與工作人員穿梭其間，現場氣氛緊張中帶著興奮，彷彿正式開場前的倒數時刻。

「心語碼 Beat Talk」串聯AI × 音樂 × 情感 11月1日盛大登場

「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月1日晚間登場。今年以「心語碼 Beat Talk」為主題，從電腦資料的最小單位「Bit」，延伸至音樂節奏「Beat」，讓科技訊號承載情感語言，串聯人間的共鳴。

音樂會將結合AI影像、即時互動舞台與180度環繞煙火，打造聲光交錯的極致饗宴。樂興之時管絃樂團將攜手艾薇、卓義峯、葛西瓦、Fubon Angels等藝人跨界合作，演出25首融合古典與流行、情感與科技的樂曲，邀全民一同感受音樂與AI共振的能量。

粉絲限定搖滾席　應援、捐款都能入場

為讓粉絲近距離感受舞台魅力，現場特別開放限量「搖滾席」（名額有限，依登記順序入場）。凡符合任一條件即可獲得入席資格：於活動當日穿著具主視覺元素的服裝（如方格、線條設計，或以黃、橘、桃紅、綠、藍等主題色系為主），並完成《Go Stronger》或《藍色狂潮》舞蹈挑戰；現場捐款1000元以上支持「中華小腦萎縮症病友協會」。

此外，民眾若於現場追蹤並按讚台灣大哥大音樂會官方粉絲團(Facebook與Instagram)，即可參加限定拍貼機活動，與神秘嘉賓合影留念，在煙火與音樂交織的夜空下，留下最難忘的回憶。

