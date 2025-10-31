運動雲

大谷翔平練打轟到5樓最上層！怪力震撼全場：飛到月球了

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第6戰將於明天登場，道奇隊為背水一戰全力備戰。總教練羅伯斯（Dave Roberts）原允許球員可選擇休息，但全隊竟無一人請假參加訓練，展現「決戰到底」的氣勢。其中，大谷翔平練打時狂轟猛炸，擊出推定飛行距離達160公尺的特大號全壘打，掀起全場驚呼。

羅伯斯透露，經過第3戰的18局馬拉松大戰與長途飛行，球隊普遍疲憊，因此第6戰前特地給予彈性休息日，「我對大家說，可以選擇休息，結果沒有人請假。這讓我非常感動——這就是覺悟的象徵，代表球員們明白，工作還沒有結束。」

雖然體能消耗明顯，道奇主力依然展現強烈鬥志。貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）專注於防守訓練，大谷則完成投球練習後，進行28次自由揮擊，其中14球飛越全壘打牆。

最引人注目的是，他擊出一發直上右外野五樓「Rooftop」觀景區的特大號全壘打，估計飛行距離超過160公尺，現場瞬間響起驚嘆聲，連羅伯斯都忍不住驚呼：「What a show！（太精彩了！）」

美國《NBC Sports Los Angeles》記者杜阿爾特（Michael J. Duarte）在社群平台 X（前Twitter）上即時發文：「Shohei Ohtani just hit it to the moon!!（大谷翔平把球打到月球上去了！）」

隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernández）語帶肯定地說，「明天他一定會再轟一支全壘打！這座球場的球本來就飛得遠，但對翔平來說，在哪裡都一樣，他的球隨時都能飛出去。」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

