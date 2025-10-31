羅伯斯繞壘挑戰爆笑「仆街」！佛里曼：這正是我們需要的

急に始まったドジャースのロバーツ監督と金慧成選手の競走。現役時代に俊足を光らせた監督も年には…。（白石）#LetsGoDodgers pic.twitter.com/OxLitWobnn— TODAY IN MLB KYODO NEWS（共同通信大リーグ取材班） (@kyodo_mlb) October 30, 2025
記者王真魚／綜合報導
美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第6戰將於31日（台灣時間11月1日）在藍鳥主場羅傑斯中心登場。道奇隊總教練羅伯斯今帶隊進行賽前訓練時，發起繞壘賽跑挑戰卻意外慘摔在地，引起全場爆笑。
羅伯斯在練習時與球員打成一片，臨時向腳程飛快的內野手金慧成發起跑壘挑戰。 比賽從一壘壘包作為起跑點，羅伯斯讓自己領先五步作為讓步條件，起跑後一度維持領先，但繞過二壘時腳步打滑，整個人重摔在地。
雖然畫面驚險，他隨即以誇張的姿勢捂著右小腿、假裝抽筋，全場球員與教練團笑成一片。
球隊官方帳號也在社群貼出影片，附上文字：「Doc keeping the guys loose. 」（Doc讓球隊放鬆一下）
羅伯斯隨後滿身紅土地站起來笑說，「我原本應該是從同一起跑線開始，然後從一壘衝到三壘！」 佛里曼（Freddie Freeman）直言，「這正是我們需要的放鬆時刻。」
羅伯斯球員時期以「快腿」著稱，MLB生涯累積263次盜壘，2006年效力教士時曾單季盜壘49次。
Doc keeping the guys loose. pic.twitter.com/M4KbQ2DaLm— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 31, 2025
讀者回應