大谷翔平G7再登板當「open醬」？羅伯斯：所有選項都在考慮中

▲道奇總教練羅伯斯鬆口，大谷可能第7戰登板。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在30日（台灣時間31日）於加拿大多倫多舉行的世界大賽第6戰賽前記者會上，談及球隊的投手運用策略，未排除讓大谷翔平在第7戰登板先發的可能性。

羅伯斯指出，目前仍會依大谷的身體狀況決定後續調度，「我們會看看他明天的狀況。當然，現在已經到了非贏不可的階段，所有可能性都需要討論。為了贏下明天的比賽，我們會盡一切努力。」

大谷在28日（台灣時間29日）的第4戰先發登板，主投6局失4分，用球93球吞下敗投。外界原預測他可能在第6戰以中繼身份待命，羅伯斯強調，球隊會保持彈性，「山本（由伸）明天會先發，我們會在守備和進攻兩方面都全力以赴。」

至於若系列戰打到第7戰，道奇是否可能運用「大谷規則」（先發投手退場後仍可繼續擔任指定打擊），讓他以開局投手（Opener）身份出賽，羅伯斯未正面否認，「我們會考慮所有選項。當前的重點是先專注在明天的比賽，再依情勢決定第7戰的最佳方案。

他強調，「所有可能性都擺在桌上，我們確實會這麼做。」

▲山本由伸明天先發。（圖／路透）