王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

▲柳田悠岐。（圖／截自x，nishispo_hawks）



記者胡冠辰／新北報導

日本大賽第6戰，背水一戰的阪神虎未能守住領先優勢，最終在延長11局以2比3不敵福岡軟體銀行鷹，系列賽1勝4敗落敗，錯失睽違兩年的日本一冠軍；軟銀鷹則成功在5年後再次登上日本職棒之巔。

[速報] ソフトバンク5年ぶりの12回目日本一



／

4時間越えのロングゲーム!!

延長11回に野村勇が決勝打となるHR

ソフトバンクが優勝を決める

＼



SMBC日本シリーズ2025 第5戦

阪神 × ソフトバンク

解説：糸井嘉男 & 西岡剛

アベマで無料生中継 [廣告]請繼續往下閱讀... October 30, 2025

阪神此戰派出大竹耕太郎先發，軟銀則由有原航平掛帥。比賽在前2局形成投手戰，直到2局下兩出局一、二壘有人時，第8棒坂本誠志郎在球數2好1壞的情況下，將有原第4球兩縫線掃向左外野，打穿三遊間防線形成安打。

[速報] 坂本誠志郎が先制タイムリー!!



／

パ・リーグ最多勝投手 有原航平から

レフトへのタイムリーヒット!!

阪神が先制点をあげる!!

＼



SMBC日本シリーズ2025 第5戦

阪神 × ソフトバンク

解説：糸井嘉男 & 西岡剛

アベマで無料生中継 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) October 30, 2025

二壘跑者大山悠輔展現優異的起跑判斷，全速衝回本壘得分，阪神率先以1比0取得領先，也讓甲子園球場沸騰。

進入5局下半，阪神持續施壓，兩出局一、二壘有人時輪到第4棒佐藤輝明登場，軟銀決定換上左投赫南德茲（Darwinzon Hernández）接替有原。

[速報] 佐藤輝明が日本シリーズタイ記録!!



／

ヘルナンデスのストレートを捉え

"日本シリーズタイ記録"となる

5試合連続打点をあげる!!

＼



SMBC日本シリーズ2025 第5戦

阪神 × ソフトバンク

解説：糸井嘉男 & 西岡剛

アベマで無料生中継 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) October 30, 2025

面對速球連發的赫南德茲，佐藤展現韌性，連續打出界外球保住打席，最終在第7球直球上出手，以俐落揮擊將球擊向中間方向，二壘跑者近本光司回本壘得分，阪神再添保險分，2比0領先。

比賽進入8局上半時，軟銀展開攻勢；阪神為了守住領先，派出在例行賽締造「連50場無失分」紀錄的守護神石井大智上場。

軟銀首先由嶺井博希敲出右外野安打開啟反攻，接著在一出局一壘有人時，開路先鋒柳田悠岐鎖定石井150公里速球扛出左外野，幫助球隊在第8局追成2比2平手。

[速報] 野村勇が延長11回に勝ち越しHR!!



／

外角のストレートをライトスタンドへ

12回目の日本一を引き寄せる大きな一発!!

＼



SMBC日本シリーズ2025 第5戦

阪神 × ソフトバンク

解説：糸井嘉男 & 西岡剛

アベマで無料生中継 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) October 30, 2025

進入延長戰後，阪神在10局起派出村上頌樹登板，但11局遭軟銀野村勇敲出超前的陽春砲，最終虎神無力回天；隨著比賽結束，阪神虎無緣奪冠，軟銀鷹則以堅韌的韌性與火力，在睽違5年後再次奪下日本一榮耀，締造隊史新頁。