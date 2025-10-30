江坤宇金手套連3年滿分！6連霸史無前例再獲年度最佳美技

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟「十年游擊」江坤宇再度締造紀錄，以滿分230分蟬聯2025年度游擊手金手套獎，達成前所未有的6連霸壯舉，成為中職史上首位連續6年獲得金手套獎的球員。

今年金手套共有46位具投票資格的媒體記者參與投票（含中職記錄組代表3人），依規定每人可針對各獎項分別投下5分、3分、1分票，累計分數最高者奪獎。

江坤宇在游擊手項目獲得全體46名投票人一致給予5分，合計230分，以壓倒性票數、連3年在金手套獲得滿分；且自2020年起連6年金手套，為中職史上第一人。

本季江坤宇守備依舊穩健，484次守備機會，包含197次刺殺、282次助殺、僅5次失誤，守備率高達0.990。憑藉穩定的腳步、精準的傳球與超強守備判斷力，再次用實力證明「最年輕億元男」價值。

江坤宇今年則在最佳九人獎以180分擊敗台鋼雄鷹曾子祐（134分），達成連續5年同時包辦金手套與最佳九人的壯舉。

值得一提的是，江坤宇還拿下2025年度最佳美技獎（Nice Play）。該場比賽中，味全龍劉基鴻擊出游擊方向滾地球，江坤宇反手滑接後迅速起身傳向一壘，行雲流水般完成刺殺。這一幕被球迷評選為年度最精彩守備，充分體現金手套級的即戰力。





▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）