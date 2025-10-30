張宗憲「多打4分鐘」烏龍事件！TPBL聯盟公布懲處結果

▲張宗憲在第3節理應遭驅逐出場，卻多打4分鐘還拿3分，TPBL聯盟公告懲處結果。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄海神與福爾摩沙夢想家昨（29）日對戰爆發重大烏龍！夢想家主力張宗憲在第3節累積1次違反運動精神犯規（U）與1次技術犯規（T）後，理應被驅逐出場，卻因紀錄台與裁判疏失，竟又在場上多打近4分鐘、還拿下3分。TPBL聯盟今日正式公告懲處結果，包含主場紀錄台、裁判與臨場技術委員，全數遭到停權兩周。

聯盟公告指出，例行賽第11場比賽（G11）中，張宗憲在第3節剩下8分05秒時被判技術犯規，當時他已在第2節吞下1次違反運動精神犯規，依規定應立即取消比賽資格。但紀錄台直到第3節剩4分07秒才發現錯誤，導致張宗憲在場上「多打」近4分鐘。

聯盟依據《FIBA籃球規則》第48條進行檢討，認定此次疏失屬於「紀錄台職責範疇」，但裁判與臨場技術委員同樣未即時發現、也未修正錯誤，因此共同負有責任。

最終懲處結果如下：

1.主場紀錄台之記錄員與助理記錄員停權兩周，期間不得執勤任何本聯盟賽事。

2.本場臨場技術委員及執法裁判停權兩周，並予以計點扣分，納入後續執法考核。

聯盟對此事件表達最嚴正之譴責，並已啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判之教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再度發生。