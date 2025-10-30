運動雲

「就是要贏」山本由伸扛G6背水一戰　佛里曼大讚藍鳥新秀

▲洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第5戰，道奇以1比6不敵藍鳥，系列戰以2勝3敗落後，陷入淘汰危機。藍鳥距離隊史第三座世界大賽冠軍僅差1勝。道奇王牌山本由伸預定在第6戰先發，語氣堅定表示：「就是要贏，會專注眼前的比賽。」

山本由伸季後賽已經連2場完投，包括世界大賽第2戰，完投9局僅失1分，率隊扳平戰局，成為繼2001年席林（Curt Schilling）後，首位在季後賽連兩場完投的投手，締造24年來的壯舉。

球隊在第3戰鏖戰18局、耗時6小時39分，山本當天雖未登板，仍在牛棚熱身待命。明天將是「中5日」休息再度登板。他說，「比賽計畫還在擬定中，對方依然是很好的球隊，印象沒有改變。會做好最好的準備，以百分之百的力量迎戰。」

道奇今天再度熄火，全場僅敲4支安打、1分進帳。大谷翔平4打數無安打。主砲佛里曼（Freddie Freeman）3打數3三振，賽後坦言對藍鳥22歲新秀投手耶薩維奇（Trey Yesavage）佩服不已。 「我們對他有做準備，但他跟第1戰完全不同。控球完美，滑球與指叉球都壓得很低，沒有任何甜的球可以打。真的要給他掌聲。」

弗里曼說。 儘管陷入絕境，他仍保持信心，「我們很清楚自己是什麼樣的球隊。棒球本來就困難，這兩天特別有感，但去年分區系列賽對教士時，我們也面臨類似情況，今年也能再做到。」

