黑豹旗／盧宣睿6局熱投106球　百齡高中末局猛灌7分逆轉擊退陽明

▲百齡高中劉海靖總教練。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，北市百齡高中與陽明高中30日上演一場拉鋸戰，百齡在前6局一路被壓制，但靠著先發投手盧宣睿的穩健表現撐住戰局，最終在第7局火力全開單局灌進7分，終場以11比8 擊敗陽明高中，拿下預賽關鍵一勝。

雙方首局各自攻下1分，形成1比1的對峙，陽明高中先發投手張嘉洺與百齡的盧宣睿在接下來的幾局逐漸進入狀況，展開投手戰。

3局下陽明高中率先突破僵局，張嘉洺選到四壞保送後盜上二壘，廖胤棋適時敲出二壘安打送回超前分，接著利用對方守備失誤再下一城，陽明取得3比1領先。

但百齡高中在4局上展現韌性，周莛睿靠失誤上壘、王至勤滾地球帶回一分，追成2比3；雖然陽明在5局下又以安打串連擴大至4比2，但戰局遠未定調。

第6局百齡靠連續內野安打與暴投攻佔壘包，王至勤、林佳吾接連選到保送逼回1分；接著陽明投手出現犯規，三壘跑者回本壘得分，雙方戰成4比4平手。盧宣睿在6局下頂住對方兩次保送與跑壘壓力，連續三振化解危機。

進入最後一局，百齡攻勢如排山倒海般出擊，盧宣睿開局二壘安打並盜上三壘，周莛睿安打送回超前分，之後陽明投手控球失準，共送出3次觸身球、2次四壞球保送，再被陳禹安、盧宣睿補上安打，百齡單局灌進7分，瞬間拉開至11比4。

陽明雖在7局下憑滿壘保送與關鍵二壘安打追回4分，但仍以3分之差無力回天，最終以8比11敗北。

百齡高中先發投手盧宣睿投滿6局，用球數達106球、被攻下4分仍穩定壓制對手，根據賽會規定因球數上限退場；難能可貴的是，他在7局上以打者身份敲出2支安打掃回3分，成為球隊逆轉勝的最大功臣。

