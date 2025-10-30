運動雲

羅伯斯調整打線仍熄火「心情不好」　背水一戰喊話：歸零再出發

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第5戰，道奇以1比6不敵藍鳥，陷入淘汰危機，系列戰以2勝3敗落後。下一戰將移師多倫多舉行，對道奇而言是背水一戰。總教練羅伯斯（Dave Roberts）對打線僅擊出4支安打、全場僅得1分，以及連連出現的守備與失誤表達不滿。

「感覺不太好。」羅伯斯直言，藍鳥打者懂得推進、製造攻勢，而道奇在這方面明顯落後，「我們沒有打一場乾淨俐落的比賽。道奇一向不輕易送出出局數或壘包，但今晚送 3–4 個壘包，這改變了投手面對的打者順序。還有太多揮空，我們得改善。」

羅伯斯也對藍鳥先發新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）給予最高敬意，「投得非常沉穩，守備也很好、棒球智商高，都能有效牽制跑者有效、完全不慌。表現令人印象深刻，該向他脫帽致敬。」

羅伯斯認為，其實今天打席內容還算不錯，「對他（耶薩維奇）的速球、滑球和指叉球都有嘗試，但我們得學會利用整個場地，把球打向各個方向。」

「如果對方不給你長打的機會，就要調整節奏，不要再揮大棒、專注打出更好的打席。」他舉例指出，「看像巴傑（Addison Barger）或比薛特（ Bo Bichette），他們都做到了。我們也有這樣的能力，只是必須做出改變。」

世界大賽第6戰，道奇將派出日本強投山本由伸先發，迎戰藍鳥王牌高斯曼。羅伯斯強調球隊不能被壓力吞噬，「我們很多人都對高斯曼熟悉，之前也打過這種淘汰邊緣的比賽。只要保持清醒，找到方法贏下比賽——就這樣。」

「大家都得做好自己的工作，我們現在要把一切歸零，想辦法贏下第6戰。」羅伯斯表示。

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）談及球隊傷兵狀況。（圖／達志影像／美聯社）

