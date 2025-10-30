運動雲

22歲耶薩維奇飆12K改寫世界大賽新秀紀錄！大谷揮空頭盔都噴了　


記者王真魚／綜合報導

藍鳥隊以6比1擊敗道奇，系列戰取得3勝2敗，距離隊史睽違32年的世界大賽冠軍只差一步。22歲先發新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）繳出壓倒性演出，7局僅被3安打失1分，狂飆12次三振，改寫世界大賽新人投手單場最多三振紀錄。

耶薩維奇從二局起連續三振5名打者，面對大谷翔平時更以犀利指叉球讓對方空揮、打到頭盔飛落，展現壓制力。投到6局時，他已送出兩位數三振，7局三振掉佛里曼（Freddie Freeman）時，正式超越道奇名將紐康（Don Newcombe）於1949年創下的紀錄，刷新世界大賽菜鳥單場三振數。

這位去年首輪加盟藍鳥的新秀，例行賽僅登板3場，卻在季後賽成為驚奇。分區系列賽對洋基投出11K，根據MLB官方記者藍斯（Sarah Langs）統計，他也是史上首位在季後賽多場比賽投出雙位數三振的新秀。

打線部分，藍鳥開賽即火力全開，首棒施耐德（Davis Schneider）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「背靠背」開轟，創下世界大賽史上首次開局「背靠背」開轟。4局趁對手守備失誤再添分，7局與8局各攻下保險分，完全壓制道奇。

系列戰將回到多倫多，藍鳥隊帶著「聽牌」優勢返家。這支北國之隊上次封王已是1993年，曾在1992、93年完成二連霸，如今距離隊史第3座世界大賽金盃只差最後一勝。道奇則已無退路，背水一戰的狀況下，將派出連2戰完投的山本由伸先發，盼搶下重要一勝續命。

▲ 耶薩維奇（Trey Yesavage）世界大賽第5戰狂飆12次三振 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 耶薩維奇（Trey Yesavage）世界大賽第5戰狂飆12次三振 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB紀賽藍鳥隊耶薩維奇世界大賽

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

