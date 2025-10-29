運動雲

>

黑豹旗／土城隊長郭于潔最後1年不遺憾　開心比賽比結果更重要

▲▼土城高中郭于潔。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲土城高中隊長郭于潔。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

土城高中今（29）日在中信盃黑豹旗賽事中不敵東山高中，但高三隊長郭于潔以豁達態度面對結果，坦言身為最後1年參賽，只希望大家能在球場上盡情投入、享受賽事。

「比賽過了就是過了。」郭于潔表示，雖然結果不如期望，但過程與未來改善才最為重要，「不要一直想太多之前的失誤，而是要想怎麼去改變它。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

即使球隊遭遇大局失分，她仍欣慰球隊精神不墜，「大家的還是有喊聲，沒有氣餒，整個團隊是很振奮的。」

土城高中位於台南，全隊為趕上早場賽事，清晨3點半起床搭車北上，郭于潔笑說，一度萌生「索性不要睡」的念頭，與全隊在宿舍硬撐備戰，「雖然有點亂、有點擠，但還滿好玩的啦。」她提到，這樣的共同經歷反而讓團隊更凝聚。

▲▼黑豹旗土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝，下同）

談到今日比賽，郭于潔認為當投手端不穩定時，整支球隊也容易受到影響，「大家的心態會被1個失誤牽動。」但她強調，老師與教練始終提醒「開心打球最重要」，不必過度執著輸贏。

土城隊過去以壘球為主，今年僅是第2次挑戰黑豹旗，對壘球轉棒球的適應，她也分享自身感受，「棒球回傳距離比壘球長很多、球又小，剛開始真的很難判斷高飛球。」

郭于潔指出，握球、球速、視角都需要時間學習，但過程收穫滿滿，「體驗棒球也不錯，打得好不好沒關係，大家開心就可以。」

▲▼黑豹旗土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝）

關鍵字： 黑豹旗土城高中郭于潔

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

中職年度最佳九人揭曉！5選手首獲殊榮　江坤宇5連霸寫紀錄

中職年度最佳九人揭曉！5選手首獲殊榮　江坤宇5連霸寫紀錄

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

熱門新聞

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平失投挨轟懊悔

4中職自由球員公告合計21位A級球員

5羅伯斯為失言道歉：是我的錯

最新新聞

1封王後不鬆懈！曾豪駒率教練團赴日

2郭于潔最後1年不遺憾　開心比賽更重要

3慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

4黑豹旗／土城女將清晨4點北上拚戰

5林安可挑戰旅外！獅證實已表達意願

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【致勝2分砲】林泓育延長賽重擊中信兄弟！率樂天桃猿奪冠

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366