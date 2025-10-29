黑豹旗／土城隊長郭于潔最後1年不遺憾　開心比賽比結果更重要

▲土城高中隊長郭于潔。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

土城高中今（29）日在中信盃黑豹旗賽事中不敵東山高中，但高三隊長郭于潔以豁達態度面對結果，坦言身為最後1年參賽，只希望大家能在球場上盡情投入、享受賽事。

「比賽過了就是過了。」郭于潔表示，雖然結果不如期望，但過程與未來改善才最為重要，「不要一直想太多之前的失誤，而是要想怎麼去改變它。」

即使球隊遭遇大局失分，她仍欣慰球隊精神不墜，「大家的還是有喊聲，沒有氣餒，整個團隊是很振奮的。」

土城高中位於台南，全隊為趕上早場賽事，清晨3點半起床搭車北上，郭于潔笑說，一度萌生「索性不要睡」的念頭，與全隊在宿舍硬撐備戰，「雖然有點亂、有點擠，但還滿好玩的啦。」她提到，這樣的共同經歷反而讓團隊更凝聚。

▲土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝，下同）

談到今日比賽，郭于潔認為當投手端不穩定時，整支球隊也容易受到影響，「大家的心態會被1個失誤牽動。」但她強調，老師與教練始終提醒「開心打球最重要」，不必過度執著輸贏。

土城隊過去以壘球為主，今年僅是第2次挑戰黑豹旗，對壘球轉棒球的適應，她也分享自身感受，「棒球回傳距離比壘球長很多、球又小，剛開始真的很難判斷高飛球。」

郭于潔指出，握球、球速、視角都需要時間學習，但過程收穫滿滿，「體驗棒球也不錯，打得好不好沒關係，大家開心就可以。」