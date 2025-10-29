運動雲

>

黑豹旗／清晨4點北上拚戰！土城女子壘球隊挑戰硬式棒球

▲▼黑豹旗土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝，下同）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（29）日在中山棒球場開戰，土城高中遭遇東山高中火力壓制，最終在3局以1比22落敗，儘管結果不如預期，土城教練邱麗夙、張嘉芸賽後仍在場外集合球員談話，持續鼓勵孩子們放鬆應對大賽。

「輸贏其實沒有多重要。」張嘉芸表示，她更看重球員態度、球技與精神面向的累積，「只要該有的態度展現了，我覺得她們就不會差。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為趕上上午賽事，位於台南的土城高中今日清晨便啟程出發，搭乘4點車北上，但教練們認為作息不是主要影響因素，主要就是自己的心態上的問題。

土城高中女子壘球隊成立已久，國中部自95學年度起開始，翌年高中部成立，然而球隊過去主要參與軟式棒球，直到去年才首度接觸硬式棒球，本屆是第2次站上黑豹旗賽場。

▲▼黑豹旗土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝）

邱麗夙解釋，之所以帶隊挑戰硬式棒球，是希望給全由女生組成的團隊更多競技經驗，「我們想說透過這樣的比賽機會，讓我們的學生多一點不一樣的球類來參與，然後希望她的女子壘球，她的本科能夠再更好。」

不過她也坦言，壘轉棒仍存在不少適應門檻，「握球的感覺、信心都不太一樣，心理建設比較是問題。」因此球隊今日顯得有些綁手綁腳，無法展現平時內容。

雖然結果未達理想，邱麗夙、張嘉芸仍期待球員不要被比數限制，希望球員能開心打球，享受比賽。

關鍵字： 黑豹旗土城高中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

熱門新聞

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平失投挨轟懊悔

4中職自由球員公告合計21位A級球員

5羅伯斯為失言道歉：是我的錯

最新新聞

1慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

2黑豹旗／土城女將清晨4點北上拚戰

3林安可挑戰旅外！獅證實已表達意願

4中職年度最佳九人揭曉！江坤宇5連霸

5東山女將謝雅嫻受哥哥啟蒙踏入棒球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【致勝2分砲】林泓育延長賽重擊中信兄弟！率樂天桃猿奪冠

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366