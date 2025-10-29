黑豹旗／清晨4點北上拚戰！土城女子壘球隊挑戰硬式棒球

▲土城高中。（圖／記者蘇嘉偉攝，下同）

第13屆中信盃黑豹旗今（29）日在中山棒球場開戰，土城高中遭遇東山高中火力壓制，最終在3局以1比22落敗，儘管結果不如預期，土城教練邱麗夙、張嘉芸賽後仍在場外集合球員談話，持續鼓勵孩子們放鬆應對大賽。

「輸贏其實沒有多重要。」張嘉芸表示，她更看重球員態度、球技與精神面向的累積，「只要該有的態度展現了，我覺得她們就不會差。」

為趕上上午賽事，位於台南的土城高中今日清晨便啟程出發，搭乘4點車北上，但教練們認為作息不是主要影響因素，主要就是自己的心態上的問題。

土城高中女子壘球隊成立已久，國中部自95學年度起開始，翌年高中部成立，然而球隊過去主要參與軟式棒球，直到去年才首度接觸硬式棒球，本屆是第2次站上黑豹旗賽場。

邱麗夙解釋，之所以帶隊挑戰硬式棒球，是希望給全由女生組成的團隊更多競技經驗，「我們想說透過這樣的比賽機會，讓我們的學生多一點不一樣的球類來參與，然後希望她的女子壘球，她的本科能夠再更好。」

不過她也坦言，壘轉棒仍存在不少適應門檻，「握球的感覺、信心都不太一樣，心理建設比較是問題。」因此球隊今日顯得有些綁手綁腳，無法展現平時內容。

雖然結果未達理想，邱麗夙、張嘉芸仍期待球員不要被比數限制，希望球員能開心打球，享受比賽。