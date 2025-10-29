大谷翔平曾請纓「還能再撐3局」　系列賽隨時準備好再上

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽第4戰，大谷翔平僅睡4小時再以二刀流之姿出賽，投到第7局總教練羅伯斯讓他先行退場，不過賽後羅伯斯透露他與大谷翔平的對話，大谷翔平告訴他「還能再撐3局」，而大谷翔平在賽後受訪時，也提到系列賽若有需要還能再登板，展現鬥志與決心。

道奇隊「二刀流」球星大谷翔平隔夜再登板，以「第一棒・投手兼指定打擊」身分先發出賽，雖然火球飆到159公里，仍被藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出逆轉2分砲，最終投6局又1人次、被敲6安打、失4分吞敗。道奇以2比6落敗，系列賽戰成2勝2敗平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平在前一戰延長18局、歷時6小時39分的馬拉松大戰中全場出賽，9度上壘締造季後賽紀錄，還一度因右腳抽筋出現不適。儘管只睡了4小時，他仍堅持隔夜登板，「昨天大約凌晨2點才睡，但身體狀況沒有問題。」他在賽後表示。

道奇總教練羅伯斯在談及大谷的疲勞程度時透露：「我們並不確定他的狀況，但第6局結束後，投手教練普萊亞（Mark Prior）問他『還能撐多久？』，他回答『我還能再投3局』。翔平非常了解自己的身體狀況。」

他進一步表示：「第6局是他今天投得最好的一局，球的出手感和速度都很理想。不過接下來被打出安打、又被克萊門特擊中後，節奏就被打亂了。如果當時能再拿下一個三振就能脫困了。總的來說，我認為翔平真的投得非常出色。」

儘管吞下世界大賽首敗，大谷仍展現強烈鬥志，強調自己保持隨時待命的狀態，「是否再投要看系列戰打到第幾場，但如果球隊需要，我會為所有比賽做好準備。像昨天那樣的延長戰也可能再發生，所以我會隨時準備好上場。」