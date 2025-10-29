凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平29日（台灣時間）世界大賽二刀流完全體首秀，談到前一戰剛歷經18局死鬥，他坦言凌晨2點才睡，但身體沒問題。至於遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩分砲狙擊，也承認是失投球。

在賽後記者會上，大谷翔平回顧了從前一晚第3戰延長18局、歷時6小時39分的死鬥，到僅17小時後再度先發登板的過程。他表示：「昨天大約凌晨2點才睡，但身體狀況沒有問題。」強調自己的體能狀況並無異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷開局表現穩定，不過第3局1出局一壘有人時，一顆偏高的滑球被小葛雷諾逮中，轟向左中外野看台形成逆轉2分砲。賽後他坦言：「那球的位置真的不好，是明顯的失投，現在想起來真的很懊悔。」

之後他迅速調整節奏，第4局連飆3次三振，第5局再用99英里（約159公里）速球逼出中外野飛球，成功讓小葛雷諾出局，第6局也僅用少量球數解決三名打者。不過進入第7局後，他接連被瓦爾肖（Daulton Varsho）與克萊門特（Ernie Clement）敲出安打，留下二、三壘危機退場，全場球迷起立鼓掌為他送行。

前一晚大谷剛經歷18局、6小時39分的死鬥後仍隔夜登板，他表示：「這樣的情況真的很少見，但我能維持狀態，是因為昨晚球隊給了我很好的支持。」他也感嘆：「如果能投完6到7局是最理想的，但沒做到這點，真的讓我覺得懊悔。」