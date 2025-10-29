運動雲

>

18局死鬥隔夜再戰！大谷翔平世界大賽初登板投6局　全場鼓掌致意

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽第4戰，道奇「二刀流」球星大谷翔平再度締造傳奇！前一晚才在延長18局的死鬥中9度上壘、轟出2發全壘打的大谷，隔天29日（台灣時間）又以「第一棒・投手兼指定打擊」身分登板，完成他生涯首場世界大賽先發。儘管最終在7局途中退場失4分，但整體投球表現依舊展現強韌體能與超凡控球，全場球迷起立鼓掌致敬。

開賽時氣溫高達攝氏29.4度，大谷仍展現穩定投球。首局面對藍鳥首棒盧克斯（Nathan Lukes）被擊出左外野深遠飛球，幸有左外野手E.赫南德茲（Enrique Hernández）飛身越過護欄接殺，大谷雙手高舉致意。接著以橫掃球三振小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），雖然被比謝特（Bo Bichette）保送、巴傑（Addison Barger）擊出內野安打，但他讓柯克（Alejandro Kirk）擊出高飛出局，成功守成。

2局僅用7球投出三上三下，展現壓制力。不過3局面對小葛雷諾時，被逮中偏高滑球轟出中左外野兩分砲，成為全場唯一重大失分。之後他迅速調整節奏，第4局連飆三次三振掀起全場歡呼，第5局再續火力，以滑球與速球交錯讓打者節節退讓。

此役大谷共投出6又0/3局，被擊出7支安打、失4分，飆出6次三振，最快球速達99英里（約159公里）。

值得一提的是，他在前一晚歷經6小時39分、延長18局的死鬥後，仍能在短暫休息後完成本季最長的先發內容。前一戰他火力全開，單場9度上壘，創下世界大賽史上新紀錄，也因此這場登板被外媒形容為「幾乎不可能的挑戰」。

美國道奇專門媒體《Dodgers Nation》記者諾亞・卡姆拉斯（Noah Camras）在X（前Twitter）上讚嘆：「昨晚才9度上壘，今天又能有這樣的投球內容，實在太驚人了。」

當大谷在第7局被擊出安打與二壘打後退場時，全場球迷起立鼓掌，為他的拼戰精神報以長時間的掌聲。

關鍵字： 大谷翔平道奇美國職棒世界大賽傳奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

大谷翔平歷經18局大戰扛先發投手　羅伯斯：視情況決定投球局數　

大谷翔平歷經18局大戰扛先發投手　羅伯斯：視情況決定投球局數　

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

「史密斯太扯了吧」蹲滿18局繼續先發 球迷驚嘆：真正的英雄

「史密斯太扯了吧」蹲滿18局繼續先發 球迷驚嘆：真正的英雄

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

【泰格與雪兒】月底沒錢了

熱門新聞

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3羅伯斯為失言道歉：是我的錯

4大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送

5FA開市！黃子鵬、林承飛　猿喊話留人

最新新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2英國哈利王子夫婦、「詹皇」都來了

3湖人傷病魔咒蔓延　文森缺陣2到4周

4真美子夫人穿白色17號T笑容吸睛

5大谷翔平離開投手丘全場鼓掌

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【致勝2分砲】林泓育延長賽重擊中信兄弟！率樂天桃猿奪冠

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366