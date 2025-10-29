18局死鬥隔夜再戰！大谷翔平世界大賽初登板投6局　全場鼓掌致意

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽第4戰，道奇「二刀流」球星大谷翔平再度締造傳奇！前一晚才在延長18局的死鬥中9度上壘、轟出2發全壘打的大谷，隔天29日（台灣時間）又以「第一棒・投手兼指定打擊」身分登板，完成他生涯首場世界大賽先發。儘管最終在7局途中退場失4分，但整體投球表現依舊展現強韌體能與超凡控球，全場球迷起立鼓掌致敬。

What a start from Shohei Ohtani in World Series Game 4 for the Dodgers after reaching base nine times last night:



6 IP

4 H

2 ER

6 K



He's at 90 pitches with 15 whiffs.pic.twitter.com/8Xw4HqQM7o [廣告]請繼續往下閱讀... October 29, 2025

開賽時氣溫高達攝氏29.4度，大谷仍展現穩定投球。首局面對藍鳥首棒盧克斯（Nathan Lukes）被擊出左外野深遠飛球，幸有左外野手E.赫南德茲（Enrique Hernández）飛身越過護欄接殺，大谷雙手高舉致意。接著以橫掃球三振小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），雖然被比謝特（Bo Bichette）保送、巴傑（Addison Barger）擊出內野安打，但他讓柯克（Alejandro Kirk）擊出高飛出局，成功守成。

2局僅用7球投出三上三下，展現壓制力。不過3局面對小葛雷諾時，被逮中偏高滑球轟出中左外野兩分砲，成為全場唯一重大失分。之後他迅速調整節奏，第4局連飆三次三振掀起全場歡呼，第5局再續火力，以滑球與速球交錯讓打者節節退讓。

此役大谷共投出6又0/3局，被擊出7支安打、失4分，飆出6次三振，最快球速達99英里（約159公里）。

值得一提的是，他在前一晚歷經6小時39分、延長18局的死鬥後，仍能在短暫休息後完成本季最長的先發內容。前一戰他火力全開，單場9度上壘，創下世界大賽史上新紀錄，也因此這場登板被外媒形容為「幾乎不可能的挑戰」。

美國道奇專門媒體《Dodgers Nation》記者諾亞・卡姆拉斯（Noah Camras）在X（前Twitter）上讚嘆：「昨晚才9度上壘，今天又能有這樣的投球內容，實在太驚人了。」

當大谷在第7局被擊出安打與二壘打後退場時，全場球迷起立鼓掌，為他的拼戰精神報以長時間的掌聲。