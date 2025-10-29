運動雲

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

▲ 中華職棒36年總冠軍G3-黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 中華職棒36年總冠軍G3-黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職29日正式公佈符合自由球員資格名單，樂天桃猿主力投打黃子鵬、林立以及統一獅蘇智傑、富邦悍將范國宸受矚目，合計21人符合A及條件。

根據聯盟2021年公布的自由球員制度，各隊月薪前12名球員屬於A級，其它球員屬於B級。A級自由球員的補償方案，一是年薪的125％作為全額轉隊費，或年薪75％當轉隊費加1名25人保護名單外的球員，B級球員只有年薪75%的轉隊費。

根據中職提供的名單，累計9球季及再次取得自由球員資格的合計26人，其中14人達到A級，包含許基宏、林岱安、林泓育、梁家榮、林承飛、郭永維、江承諺、藍寅倫、王躍霖、郭嚴文、李宗賢、林哲瑄，陳鏞基與林智勝則是再次取得資格者。

累計達到8個球季的選手名單則有9人，其中符合A級選手的有王威晨、陳傑憲、蘇智傑、陳重羽、林立、黃子鵬及范國宸。

以球隊來看，統一獅合計9人最多，其中5人符合A級也是最多，剛拿下總冠軍的樂天桃猿也有8人符合條件，5人A級與統一並列最多，其中主力投手黃子鵬、強打林立等備受注目。

▲中職公布符合自由球員資格名單。（圖／中職提供）

▲▼中職公布符合自由球員資格名單。（圖／中職提供）

▲▼中職公布符合自由球員資格名單。（圖／中職提供）

關鍵字： 中職自由球員黃子鵬蘇智傑補償

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

