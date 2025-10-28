黑豹旗／吳家宇高中首轟！笑稱主場也緊張　南英雙王牌壓屏中

▲南英吳家宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗28日賽事，南英商工在主場迎戰屏東高中，由李冠鋐先發好投、吳家宇轟出高中生涯首發全壘打，終場以6比3獲勝，成功捍衛主場。

南英首局就展開攻勢，陳廷豪選得保送上壘，邱宥潔隨後掃出二壘安打先馳得點。接著徐可杰擊出右外野安打，跑者利用對方守備失誤再添一分。3局下，陳廷豪敲出安打後，吳家宇轟出兩分砲，比分拉開至5比0。

屏東高中5局上連敲3安打攻佔滿壘，李冠鋐一度出現亂流，投出2次保送與1次暴投，讓對手追回3分。不過南英在5局下由吳家宇再補上1支適時安打，追加保險分鎖定勝局。

李冠鋐主投4.1局，被敲5支安打、投出2次保送，失3分；王靖崴後援2.2局，被敲2安打、奪3次三振無失分。打線方面，吳家宇單場雙安包含1轟，貢獻3分打點。

南英總教練佟百聖表示：「李冠鋐是我們目前最穩定的投手，雖然第5局投球時閃到腰。他球速雖不快，但變化球品質很好。後面壓上王牌王靖崴，他球速可達144公里。首戰不敢掉以輕心，交給兩位最穩定的投手來完成比賽。」

至於開轟的吳家宇，教練透露他過去一度陷入低潮，「他力量很好，但之前太追求仰角，常打出不營養飛球。今年暑假升上高三後，不斷調整擊球軌跡。」

吳家宇則說：「高中一開始打不好，現在高三當學長要帶學弟，就更想打好。教練提醒我仰角不要太高，練習時也會一直請教他們。」在熟悉的主場開轟，他笑說：「其實滿緊張的，因為這地方太熟了，大家都在看，還是會緊張。」