運動雲

>

黑豹旗／吳家宇高中首轟！笑稱主場也緊張　南英雙王牌壓屏中

▲▼南英吳家宇。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南英吳家宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗28日賽事，南英商工在主場迎戰屏東高中，由李冠鋐先發好投、吳家宇轟出高中生涯首發全壘打，終場以6比3獲勝，成功捍衛主場。

南英首局就展開攻勢，陳廷豪選得保送上壘，邱宥潔隨後掃出二壘安打先馳得點。接著徐可杰擊出右外野安打，跑者利用對方守備失誤再添一分。3局下，陳廷豪敲出安打後，吳家宇轟出兩分砲，比分拉開至5比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東高中5局上連敲3安打攻佔滿壘，李冠鋐一度出現亂流，投出2次保送與1次暴投，讓對手追回3分。不過南英在5局下由吳家宇再補上1支適時安打，追加保險分鎖定勝局。

李冠鋐主投4.1局，被敲5支安打、投出2次保送，失3分；王靖崴後援2.2局，被敲2安打、奪3次三振無失分。打線方面，吳家宇單場雙安包含1轟，貢獻3分打點。

南英總教練佟百聖表示：「李冠鋐是我們目前最穩定的投手，雖然第5局投球時閃到腰。他球速雖不快，但變化球品質很好。後面壓上王牌王靖崴，他球速可達144公里。首戰不敢掉以輕心，交給兩位最穩定的投手來完成比賽。」

至於開轟的吳家宇，教練透露他過去一度陷入低潮，「他力量很好，但之前太追求仰角，常打出不營養飛球。今年暑假升上高三後，不斷調整擊球軌跡。」

吳家宇則說：「高中一開始打不好，現在高三當學長要帶學弟，就更想打好。教練提醒我仰角不要太高，練習時也會一直請教他們。」在熟悉的主場開轟，他笑說：「其實滿緊張的，因為這地方太熟了，大家都在看，還是會緊張。」

關鍵字： 棒球比賽全壘打高中生勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

藍鳥教頭認了：與大谷翔平對決「不如別讓他揮棒」

藍鳥教頭認了：與大谷翔平對決「不如別讓他揮棒」

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

熱門新聞

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

4世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

5大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

最新新聞

1吳家宇高中首轟！南英雙王牌壓屏中

2富邦長春公開賽明開打！總獎金680萬

3黑豹旗／臺東體中3局20比0完封馬祖

4為連續登板練好幾年　山本感謝佛里曼

5爵士近27年神紀錄　馬卡南轟51分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【像寶寶一樣】睡覺時間到！白狗自動就定位躺床等蓋被被
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366