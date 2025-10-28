大谷翔平太不可思議了！佛里曼：敬遠是正確選擇

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇與多倫多藍鳥 世界大賽第3戰鏖戰18局，由佛里曼（Freddie Freeman）在延長18局下轟出再見全壘打，帶領道奇以6比5奪勝，系列賽取得2勝1敗領先。而大谷翔平的史詩表現，也讓佛里曼不住直呼：「Incredible（太不可思議了）」。

佛里曼在18局關鍵一棒解救大家，他在賽後受訪開玩笑稱，「我剛剛才補上那一支，我想我上一次錯過機會大概是22局前的事了吧……」

他坦言，這場比賽是打得久了一點，「但真的太精彩了，沒有比這更棒的感覺了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於大谷此役火力全開的表現，佛里曼也大力稱讚，「他真的太不可思議了。」對於藍鳥的敬遠策略，他並不感到意外，「我覺得這是正確的判斷，沒有人想在這種情況下被翔平打爆。」

大谷翔平此戰首打席敲出二壘打，3局與7局各轟出全壘打，第3打席再補上適時二壘安打，單場4安打、2轟、3打點。從9局開始，藍鳥對他採取連續4打席敬遠策略，延長18局的第9打席也選到保送，全場9打席全上壘，改寫季後賽紀錄。

▲「他太不可思議了」 佛里曼（Freddie Freeman）讚大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）