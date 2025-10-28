藍鳥教頭認了：與大谷翔平對決「不如別讓他揮棒」

▲藍鳥總教練史奈德（ John Schneider）賽後坦言：「我們判斷，還是別讓大谷翔平揮棒比較好。」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇與多倫多藍鳥世界大賽第3戰鏖戰至18局，最終由佛里曼（Freddie Freeman）再見轟帶領道奇以6比5氣走藍鳥，系列賽2勝1敗領先。而此役大谷翔平火力全開，單場2轟、2支二壘打、共4安打3打點，迫使藍鳥比賽後段不得不採取敬遠戰術。藍鳥總教練史奈德（ John Schneider）賽後坦言：「我們判斷，還是別讓他揮棒比較好。」

大谷此戰前4打席全數安打，包括3局與7局的兩發全壘打，火力震懾藍鳥投手群。7局挨轟後，藍鳥選擇戰術調整，接下來4個打席全數敬遠保送，創下季後賽罕見場面。

史奈德賽後表示，「他今天的表現真的非常出色。毫無疑問，他是地表最頂尖的球員之一。我們在比賽中也不斷修正策略。對方整條打線都很強大，讓他上壘、改與貝茲（Mookie Betts）或佛里曼對決，也不是什麼輕鬆的事。每個情況都不一樣，因此投手必須在非常高的層級執行投球。」

他也透露，7局原本想半避開、半攻擊的策略，最終仍被大谷轟出全壘打，「這種投球方式非常難控制，也可能出現控球失準的情況。大谷是一名偉大的打者，所以在被他打爆之後，我們判斷，還是別讓他拿起球棒比較好。」

大谷翔平最終全場5次保送（含4次敬遠），加上4安打，單場9次上壘，改寫季後賽歷史紀錄。