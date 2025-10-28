運動雲

男子氣概讓人落淚！山本由伸險中1日登板　日籍三本柱相擁慶祝

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇日籍三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希賽後開心相擁。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽出現史詩級對決！洛杉磯道奇今（28）日主場迎戰多倫多藍鳥，鏖戰18局、耗時6小時39分鐘，最終靠佛里曼（Freddie Freeman）轟出中外野再見全壘打，以6比5氣走藍鳥，系列賽2比1領先。這場大戰不僅締造歷史，山本由伸的「敬業舉動」，感動全球球迷。

雙方苦戰至第18局，道奇的救援投手克萊因（Will Klein）已連投4局、牛棚無人可用。此時，第2戰才用105球完投勝的山本由伸竟在僅休息一天的情況下，走進牛棚開始熱身投球，準備隨時上場救援。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後證實，「他原本預定在下一局（第19局）登板。」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸僅休息一天仍在牛棚熱身，羅伯斯證實「原本第19局要讓他上場」。（圖／達志影像／美聯社）

幸運的是，道奇不用再多撐一局。克萊因撐過危機後，佛里曼在延長18局下半轟出再見全壘打，全場瞬間沸騰。山本在牛棚裡高舉雙拳慶祝，接著衝出場與大谷翔平、佐佐木朗希熱情相擁。3人與翻譯園田、艾亞頓肩並肩圍成一圈，在休息區前開心地跳著慶祝。

比賽結束後，日本社群媒體上湧現大量感動留言，「由伸的男子氣概讓人落淚」、「山本能不用再上場真是太好了」、「雖然沒上場，但他被迎接得像英雄一樣，山本進牛棚的執念改變了比賽氣勢」、「看到前天才完投的山本在牛棚熱身，隊友都上前安慰他，真的令人鼻酸」等訊息紛紛出現。球迷不僅為道奇勝利歡呼，也被山本的敬業精神與無私態度深深感動。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇歷經6小時39分鐘經典戰勝出，日籍三本柱賽後相擁慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB世界大賽道奇藍鳥山本由伸大谷翔平佐佐木朗希佛里曼羅伯斯

