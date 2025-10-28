黑豹旗／鳳山女將拚守備凹傷膝蓋！全隊衝出關心　沒打擊抱憾傷退

▲鳳山高中裴紫婷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗28日高雄市鳳山高中迎戰澎湖海事，高三女將裴紫婷等到黑豹旗生涯首場先發，可惜在2局上守備傷退，還沒站上打擊區就宣告黑豹旗結束，讓她嘆息：「原本想留下回憶的。」

鳳山高中2局上兩出局、一壘有跑者時，捕手長傳給裴紫婷成功觸殺，但也與澎湖海事跑者陳冠智發生碰撞，導致左膝受傷，對方揮手致意。全隊立即衝出場關心，一度被裁判請回休息室。而裴紫婷的傷勢，則經防護員初步檢查後，跛著腳緩緩走回休息室。鳳山高中全場僅靠4局下吳柏輝掃出1打點安打，最終以1比7落敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

守備時成功觸殺卻因此倒地受傷，裴紫婷回憶當下情況：「觸殺的時候撞到、摔倒，膝蓋整個凹到，比我想的還要痛。」儘管痛楚難耐，她仍完成這次出局數，「當下其實很開心，因為守住了那半局，心裡想『終於結束了』。」

身為球隊唯一的女球員，她從國小就開始接觸棒球，「那時候參加社區棒球，覺得很好玩，就一直打到現在。」就讀高三的她坦言，這次黑豹旗是最後一場正式賽事，「原本很期待這場比賽，可以留下回憶，結果還沒打到打擊就下場，有點可惜。」

裴紫婷從「熊快樂」社區棒球起步，喜歡團隊運動帶來的凝聚力。她小時候參加統一獅棒球育樂營，交到許多朋友，也因此成為統一獅球迷，最喜歡的球員是蘇智傑。