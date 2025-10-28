不斷更新／大谷翔平又轟！單場雙響　道奇5：5藍鳥

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第三戰，T.赫南德茲（Teoscar Hernández） 率先轟出左外野全壘打。3局下，大谷翔平扛右外野陽春砲，個人季後賽第7轟、世界大賽第2轟。4局上藍鳥柯克（Alejandro Kirk）擊出中外野方向的三分全壘打，一舉逆轉戰局，大谷5局敲安率隊反攻，藍鳥7局靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）安打再度超前比數，大谷7局下立刻開轟，戰局又拉回原點。

第1戰中，大谷於第7局敲出世界大賽首轟（2分砲），本場面對藍鳥先發、三度榮獲賽揚獎的傳奇投手薛茲爾（Max Scherzer），首打席先擊出右外野二壘安打。

3局第2打席，大谷鎖定一顆進壘偏高的失投球，強勁擊球越過中外野全壘打牆，全場觀眾起立歡呼，球飛入觀眾席的瞬間，道奇球場全場沸騰。

這一轟是他本季季後賽第7支全壘打，超越藍鳥球星小葛雷諾的6支，登上本屆季後賽全壘打榜首。這也是他生涯第2次參加季後賽，累積10轟追平松井秀喜，並列日本球員史上最多。

4局上半藍鳥隊展開反攻。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）選到保送上壘，接著比薛特（Bo Bichette）利用內野失誤上壘，兩人形成一、三壘有人的局面。之後瓦修（Daulton Varsho）擊出中外野淺飛被接殺，但柯克（Alejandro Kirk）隨即轟出中外野三分全壘打，個人季後賽第5轟，藍鳥一舉反超，以3比2領先道奇。

緊接著巴傑（Addison Barger）敲出右外野深遠安打上壘，克萊門特（Ernie Clement）補上一支右外野安打形成一、三壘有人。希門尼斯（Andrés Giménez）擊出中外野犧牲飛球再添1分，藍鳥單局灌進4分，擴大領先至4比2。

5局下，道奇再度展現反攻火力。大谷翔平擊出中左外野方向深遠二壘安打，追回1分；隨後佛里曼（Freddie Freeman）補上一支右外野安打，再將大谷送回本壘得分。道奇單局攻下2分，將比數追成4比4平手。

7局上，藍鳥要回領先，小葛雷諾率先敲出中外野安打上壘，比薛特隨後補上右外野安打，超前比數。

7局下，大谷翔平再度挺身而出，擊出本場第2發全壘打，戰局拉回原點。



▲ 柯克（Alejandro Kirk）掃出中外野方向三分炮，一舉逆轉戰局。 。（圖／達志影像／美聯社）