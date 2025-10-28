溜馬裁掉前勇士榜眼懷斯曼　多年合約簽下3屆灌籃王麥克朗

▲麥克朗。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

印第安納溜馬新球季開局面臨後場戰力吃緊，今（27）日傳出球員異動，確定裁掉中鋒懷斯曼（James Wiseman），並與「灌籃王」麥克朗（Mac McClung）簽下多年合約。

自從少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G7受傷，替補後衛麥康諾（T.J. McConnell）又因左腿後肌拉傷缺陣，連同內姆哈德（Andrew Nembhard）遭遇左肩拉傷後，溜馬的後場深度出現明顯不足。

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，溜馬認為後場的緊急狀況需要立即強化，因而決定放棄前勇士榜眼懷斯曼並簽下麥克朗。

這將是麥克朗職業生涯首份標準NBA合約，此前他自2021年以來皆以訓練營合約或雙向合約效力。查拉尼亞亦指出，麥克朗將簽下無保障的多年合約，他上季效力奧蘭多魔術，但迄今僅有6場NBA出賽經驗，他的4年職業生涯多半在G聯盟度過。

麥克朗在全明星周中上演震撼灌籃成為史上首位灌籃大賽3連霸（2023-2025）冠軍，以身高188公分展現驚人彈跳及爆發力。

然而，他的NBA之路並不順遂，過去4年間已效力過4支G聯盟球隊，包括公牛、湖人、七六人與魔術。如今，麥克朗終於獲得機會，在2025-26賽季面臨傷兵潮的溜馬陣中爭取穩固角色。