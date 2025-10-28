運動雲

>

溜馬裁掉前勇士榜眼懷斯曼　多年合約簽下3屆灌籃王麥克朗

▲▼麥克朗奪下灌籃大賽冠軍。（圖／CFP）

▲麥克朗。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

印第安納溜馬新球季開局面臨後場戰力吃緊，今（27）日傳出球員異動，確定裁掉中鋒懷斯曼（James Wiseman），並與「灌籃王」麥克朗（Mac McClung）簽下多年合約。

自從少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總冠軍賽G7受傷，替補後衛麥康諾（T.J. McConnell）又因左腿後肌拉傷缺陣，連同內姆哈德（Andrew Nembhard）遭遇左肩拉傷後，溜馬的後場深度出現明顯不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，溜馬認為後場的緊急狀況需要立即強化，因而決定放棄前勇士榜眼懷斯曼並簽下麥克朗。

這將是麥克朗職業生涯首份標準NBA合約，此前他自2021年以來皆以訓練營合約或雙向合約效力。查拉尼亞亦指出，麥克朗將簽下無保障的多年合約，他上季效力奧蘭多魔術，但迄今僅有6場NBA出賽經驗，他的4年職業生涯多半在G聯盟度過。

麥克朗在全明星周中上演震撼灌籃成為史上首位灌籃大賽3連霸（2023-2025）冠軍，以身高188公分展現驚人彈跳及爆發力。

然而，他的NBA之路並不順遂，過去4年間已效力過4支G聯盟球隊，包括公牛、湖人、七六人與魔術。如今，麥克朗終於獲得機會，在2025-26賽季面臨傷兵潮的溜馬陣中爭取穩固角色。

關鍵字： NBA印第安納溜馬麥克朗懷斯曼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

熱門新聞

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

不斷更新／小葛雷諾超前安！藍鳥5：4道奇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一賽後完整20分鐘問答！

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷翔平炸裂！追平松井秀喜

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1黑豹旗重新、中山球場今日確定延賽

2道奇5局反攻4：4扳平戰局！

3陳晨威嗨拋彩帶喊話：請假的薪水我來支付

4溜馬裁掉懷斯曼　簽下灌籃王麥克朗

5世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366