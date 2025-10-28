大谷翔平炸裂！季後賽7轟登頂再追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

SHOHEI OHTANI GOES DEEP OFF MAX SCHERZER#WORLDSERIES pic.twitter.com/iOQBRvhcib — MLB (@MLB) October 28, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平在主場進行的世界大賽第3戰中，在3局的第2打席敲出本系列賽第2發全壘打、同時也是本次季後賽第7轟。這支全壘打讓他的季後賽累積全壘打數達到10支，追平松井秀喜的日本球員最多紀錄。近4場比賽，大谷已經轟出5發全壘打，手感持續火燙。

第1戰中，大谷於第7局敲出世界大賽首轟（2分砲），本場面對藍鳥先發、三度榮獲賽揚獎的傳奇投手薛茲爾（Max Scherzer），首打席先擊出右外野二壘安打。

接著3局第2打席，大谷鎖定一顆進壘偏高的失投球，強勁擊球越過中外野全壘打牆，全場觀眾起立歡呼，球飛入觀眾席的瞬間，道奇球場全場沸騰。

這一轟是他本季季後賽第7支全壘打，超越藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 的6支，登上本屆季後賽全壘打榜首。這也是他生涯第2次參加季後賽，累積10轟追平松井秀喜，並列日本球員史上最多。

道奇靠T.赫南德茲（Teoscar Hernández）與大谷翔平接連開轟，3局結束以2比0領先藍鳥。

道奇去年奪下隊史第8座總冠軍。不過大谷當時在第2戰滑壘二壘時左肩脫臼，整系列賽僅19打數2安打、無全壘打。今年若能率隊完成連霸，將成為自1998年至2000年的洋基後，25年來首支完成連霸的球隊，同時也是史上第7支達成此壯舉的球團。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）