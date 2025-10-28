「大谷效應」發威！道奇贊助收入突破2億美元　北美職業體壇史上首次

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據《Sports Business Journal》報導，道奇隊本季的贊助收入預計將突破 2億美元（約305億日圓、61億台幣），這是北美職業運動史上首次有球團達成此成就。

道奇自2023年12月與大谷翔平簽下10年總額7億美元的破紀錄合約後，日本企業的贊助便迅速增加。根據SponsorUnited 的資料，道奇目前擁有76家贊助商，其中20家為日本企業。新加入的企業包括 JTB旅行社、八海山酒造、伊藤園、二階堂酒造、東映動畫與東京威力科創（Tokyo Electron） 等。

《Sports Business Journal》進一步指出，道奇的贊助合約總額已達MLB平均的5倍。與上季相比，贊助金額增加了3000萬美元，成長率達 17％。

此外，道奇本季例行賽的主場觀眾人數達401萬2470人，為球團史上首次突破400萬人。根據《洛杉磯時報》報導，去年主場每場平均票房收入高達429萬美元（約6億5千萬日圓）。

在球衣銷售排行榜上，道奇同樣稱霸全聯盟。大谷翔平已連續3年名列第一，佛里曼（Freddie Freeman）名列第3，貝茲（Mookie Betts） 第4，柯蕭（Clayton Kershaw）則排名第12，全員皆擠進前20名，展現球隊驚人的人氣。