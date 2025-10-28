運動雲

>

貝茲獲頒克萊門特獎　羅伯斯讚：極大的榮譽！

▲▼道奇隊貝茲（Mookie Betts）累計49支「首局首打席開轟」，成為大聯盟歷史第5名。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟於27日（日本時間28日）宣布，今年度的「克萊門特獎」（Roberto Clemente Award）得主為道奇隊內野手貝茲（Mookie Betts）。

此獎項表彰在場上表現之外，於社會公益、慈善活動上有傑出貢獻的球員。這是道奇自2022年透納（Justin Turner）後，再度有球員獲獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在世界大賽第3戰開打前的記者會上，貝茲表示，「人生不僅僅是你做了什麼，更在於你對他人產生了什麼影響。我們希望能為孩子們樹立良好榜樣，讓他們知道在任何情況下都能堅持到底。能以這樣的方式被肯定，真的非常榮幸。對我們家庭而言，做這些事並不是為了被認可，而是出於真心。不過能被認可，真的令人開心。」

「克萊門特獎」是為紀念1972年大晦日罹難的波多黎各外野手克萊門特而設。他當年搭乘運送救援物資的飛機時不幸墜毀身亡。該獎每年由各球團各推薦一名候選人，最終頒給在場內外都展現最高社會貢獻的球員。

貝茲與妻子於2021年成立「5050基金會」（5050 Foundation），積極投入社會公益。今年1月他們參與洛杉磯地區山火救援，捐出價值超過3萬美元（約新台幣450萬元）的Nike物資，並與道奇基金會合作，向致力於無家者救助與社區支援的組織捐款超過16萬美元（約新台幣2400萬元）。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚揚，「這是一項極大的榮譽。他們基金會的貢獻非常卓越。能夠兼顧場上表現與場外的社會影響力，真的是了不起的球員。我由衷向穆奇表達敬意。」

關鍵字： 美職棒克萊門特獎社會貢獻道奇隊MookieBetts

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

熱門新聞

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一賽後完整20分鐘問答！

2史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

3樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

4平野續掌兵符？劉志威回應了

5古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

最新新聞

1大谷效應！道奇贊助破2億史上首次

2魔神樂助樂天封王感動告白

3貝茲獲克萊門特獎　羅伯斯：極大榮譽

4平野惠一賽後完整20分鐘問答！

5羅伯斯為失言道歉：是我的錯

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【泰格與雪兒】真的是閨密?
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366