貝茲獲頒克萊門特獎　羅伯斯讚：極大的榮譽！

美國職棒大聯盟於27日（日本時間28日）宣布，今年度的「克萊門特獎」（Roberto Clemente Award）得主為道奇隊內野手貝茲（Mookie Betts）。

此獎項表彰在場上表現之外，於社會公益、慈善活動上有傑出貢獻的球員。這是道奇自2022年透納（Justin Turner）後，再度有球員獲獎。

在世界大賽第3戰開打前的記者會上，貝茲表示，「人生不僅僅是你做了什麼，更在於你對他人產生了什麼影響。我們希望能為孩子們樹立良好榜樣，讓他們知道在任何情況下都能堅持到底。能以這樣的方式被肯定，真的非常榮幸。對我們家庭而言，做這些事並不是為了被認可，而是出於真心。不過能被認可，真的令人開心。」

「克萊門特獎」是為紀念1972年大晦日罹難的波多黎各外野手克萊門特而設。他當年搭乘運送救援物資的飛機時不幸墜毀身亡。該獎每年由各球團各推薦一名候選人，最終頒給在場內外都展現最高社會貢獻的球員。

貝茲與妻子於2021年成立「5050基金會」（5050 Foundation），積極投入社會公益。今年1月他們參與洛杉磯地區山火救援，捐出價值超過3萬美元（約新台幣450萬元）的Nike物資，並與道奇基金會合作，向致力於無家者救助與社區支援的組織捐款超過16萬美元（約新台幣2400萬元）。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚揚，「這是一項極大的榮譽。他們基金會的貢獻非常卓越。能夠兼顧場上表現與場外的社會影響力，真的是了不起的球員。我由衷向穆奇表達敬意。」