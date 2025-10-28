運動雲

連5季百局本土稀有財！黃子鵬奪冠後談未來　FA動向成焦點

▲▼ 中華職棒36年總冠軍G3-黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒36年台灣大賽，樂天桃猿黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽G5上演超級逆轉，以9比7擊退中信兄弟，最終4勝1敗奪下隊史第8冠、球團史首冠；此役雖非先發主投場次，但黃子鵬在封王後受訪仍是焦點之一，這名連續5年單季吃超過百局的先發投手，本季結束後正式具備自由球員（FA）資格，他對未來動向的回應，也成為樂天封王夜的另一個話題。

回顧球隊奪冠歷程，黃子鵬坦言這座冠軍「走了很久」，中途歷經許多起伏，「其實經歷滿多波折，大家還是有撐住，就很謝謝幸運之神站在我們這邊，大家都堅持到最後沒有放棄，」他說。

雖然整季帳面數據並不亮眼，先發20場僅拿下4勝8敗、防禦率4.07，但黃子鵬仍維持穩定健康的出賽狀況，他連續5季投滿百局以上，在中職本土投手中屬於相當稀有的耐用型資產。

對於今年成績的落差，他不諱言曾有懷疑自己的時候：「多少一定有，但是當教練相信你，你站上球場還是要勇敢去想辦法，因為對手會研究你，還是要想辦法突破。」

黃子鵬表示，到了球季後段，看著隊友在場上奮戰，心態也變得更單純，「不管教練給我什麼位置，都想跟大家一起盡力，」他提及道。

隨著賽季結束，外界最關心的焦點無疑是黃子鵬的FA去向，對此他表示：「現在只想好好享受這時刻，之後的事情交給經紀人討論。」

被問到球迷擔心這可能是他身披樂天戰袍的最後一戰時，黃子鵬最後展現成熟態度：「感謝他們的心與我同在，不管怎麼樣我都會繼續努力，自己不太會想對還沒發生的事定論，但只要我上場就會拼盡全力。」

