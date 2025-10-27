運動雲

>

魔神樂5局丟6分僅1自責　台灣大賽並列最悲情

▲▼2025中職台灣大賽G5，魔神樂 。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G5，魔神樂 。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台中報導

中華職棒台灣大賽27日傍晚於洲際棒球場進入關鍵G5，樂天桃猿手握3勝1敗聽牌優勢，此役交給G1面對兄弟曾繳出7局無失分的魔神樂把關；魔神樂雖然5局丟掉6分，但僅有1分為自責失分，原因是猿隊6局發生高達3次守備失誤，也讓中信兄弟有機可乘。

1局下落後1分的兄弟展開反攻，宋晟睿第一打席敲出安打，此役調整到第二棒的江坤宇敲出深遠飛球，桃猿中外野手成晉發生守備失誤，讓兄弟攻佔二、三壘，隨後今年台灣大賽首次先發的陳俊秀，敲出右外野兩分打點安打，成功率隊扭轉戰局，以2比1反超。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兄弟4局下黃韋盛掃出左外野安打，高宇杰敲出三壘滾地球，林智平發生暴傳一壘失誤，黃韋盛一口氣衝回本壘超前4比3，高宇杰也衝向三壘，隨後宋晟睿擊出三壘飛球，江坤宇擊出界外飛球，沒有再進帳分數。

6局下魔神樂續投，詹子賢率先安打，曾頌恩敲出中外野二壘安打，詹子賢利用對方回傳球大暴傳單場第3次失誤，讓詹子賢跑回本壘添加1分，兄弟也換上岳政華代跑。魔神樂退場，賴胤豪接替登板，先保送黃韋盛。高宇杰短推進後，宋晟睿掃出右外野二壘安打，進帳2分，擴大至7比3。

退場後的魔神樂，總計5局耗費95球，被敲6支安打丟掉6分，送出3次三振2次保送，其中僅丟1分自責分，追平總冠軍賽聯盟記錄，原紀錄為艾迪頓2016年G3VS義大犀牛，當時他先發4局失7分，其中2分為自責分。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／桃猿、兄弟激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

不斷更新／桃猿、兄弟激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

樂天桃猿拚封王G5打線出爐！　張閔勛先發蹲捕

樂天桃猿拚封王G5打線出爐！　張閔勛先發蹲捕

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

熱門新聞

不斷更新／桃猿、兄弟激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

讀者回應

﻿

熱門新聞

1激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

2山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

3馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

4朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

5中信兄弟G5打線出爐！

最新新聞

1KOM太平洋經典賽　馮俊凱、許書瑋奪冠

2激戰9局7比7平手　台灣大賽G5進入延長賽

3猿象G5湧18307人寫洲際今年最高

4魔神樂5局丟6分僅1自責

5得分機器　籃網湯瑪斯轟40分卻0助攻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366