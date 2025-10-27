魔神樂5局丟6分僅1自責　台灣大賽並列最悲情

▲2025中職台灣大賽G5，魔神樂 。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台中報導

中華職棒台灣大賽27日傍晚於洲際棒球場進入關鍵G5，樂天桃猿手握3勝1敗聽牌優勢，此役交給G1面對兄弟曾繳出7局無失分的魔神樂把關；魔神樂雖然5局丟掉6分，但僅有1分為自責失分，原因是猿隊6局發生高達3次守備失誤，也讓中信兄弟有機可乘。

1局下落後1分的兄弟展開反攻，宋晟睿第一打席敲出安打，此役調整到第二棒的江坤宇敲出深遠飛球，桃猿中外野手成晉發生守備失誤，讓兄弟攻佔二、三壘，隨後今年台灣大賽首次先發的陳俊秀，敲出右外野兩分打點安打，成功率隊扭轉戰局，以2比1反超。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兄弟4局下黃韋盛掃出左外野安打，高宇杰敲出三壘滾地球，林智平發生暴傳一壘失誤，黃韋盛一口氣衝回本壘超前4比3，高宇杰也衝向三壘，隨後宋晟睿擊出三壘飛球，江坤宇擊出界外飛球，沒有再進帳分數。

6局下魔神樂續投，詹子賢率先安打，曾頌恩敲出中外野二壘安打，詹子賢利用對方回傳球大暴傳單場第3次失誤，讓詹子賢跑回本壘添加1分，兄弟也換上岳政華代跑。魔神樂退場，賴胤豪接替登板，先保送黃韋盛。高宇杰短推進後，宋晟睿掃出右外野二壘安打，進帳2分，擴大至7比3。

退場後的魔神樂，總計5局耗費95球，被敲6支安打丟掉6分，送出3次三振2次保送，其中僅丟1分自責分，追平總冠軍賽聯盟記錄，原紀錄為艾迪頓2016年G3VS義大犀牛，當時他先發4局失7分，其中2分為自責分。