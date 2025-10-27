運動雲

兄弟陷火力瓶頸！得點圈22打數1安　平野：要動腦對決強投

▲▼2025中職台灣大賽G4，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在台灣大賽陷入1：3落後，火力低迷是關鍵主因之一。前四戰得點圈打擊22打數僅1支安打，團隊關鍵時刻頻頻熄火，導致戰局屢屢失守。對此，總教練平野惠一坦言，「從這樣的強投身上拿分數，本來就不容易。」

平野表示，這幾場對手投手壓制力極強，「我覺得是因為投手太強了。昨天大家也看到威能帝的球速，154、155公里，雖然球種不多，但我也不能說這種球好打。」他苦笑補充，「跟我那個時代的投手完全不一樣，是非常厲害的投手。」

針對如何破解困境，他強調，「從這樣的好投手身上要怎麼得分、怎麼施壓，這會變得非常重要。」他也提醒打者調整心態，「我不希望大家只是靠蠻力去打，對洋投要用點腦筋，這會是關鍵。」

兄弟打線在關鍵時刻失手的情況並非一朝一夕，平野也直言，這是球員臨場執行力的課題。「我們這兩年針對這些情況一直有在做指導，但站上場時，有時候明明知道該怎麼做，卻做不到。這就是職業選手的責任，要想辦法去克服。」

今晚背水一戰，兄弟此戰打線變陣，教練團希望藉由調整與經驗值，撕開對手強投壓制，並在得點圈找回失落的那一支關鍵安打。

關鍵字： 中信兄弟平野惠一打線困局台灣大賽挑戰厄運

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

